Les touristes chinois vont manquer à l'appel au premier trimestre

Zurich (awp) - A cause du nouveau coronavirus, les touristes chinois seront nettement moins nombreux à visiter la Suisse au premier trimestre. Suisse Tourisme s'attend à un repli de 50% des visiteurs en provenance de Chine, a indiqué jeudi Martin Nydegger, directeur de l'organisation de promotion de la Suisse.

Suisse Tourisme avait dans un premier temps relativisé les conséquences de l'épidémie sur le tourisme des Chinois en Suisse, dans la mesure où près de 70% des nuitées des visiteurs en provenance de l'Empire du Milieu sont générées l'été.

Fin janvier, l'organisation tablait sur une baisse de 30 à 50% du nombre de visiteurs dans les prochaines semaines et rappelait qu'ils ne pèsent que pour 4,7% des nuitées. Mais la propagation de l'épidémie a assombri les pronostics et le recul de 50% est désormais de rigueur.

Certaines régions touristiques devraient subir plus fortement le repli des touristes chinois. D'après la répartition régionale des nuitées hôtelières des hôtes en provenance de Chine en 2019, l'Oberland bernois (26,7%), la Suisse centrale (23,8%) et la région de Zurich (17,9%) seront les plus touchées.

En 2019, les cinq destinations les plus visitées par les touristes chinois étaient Zurich, Lucerne, Interlaken, Grindelwald et Zermatt.

En outre, la baisse du nombre de touristes chinois aura un impact considérable sur l'économie touristique au sens large, dans la mesure où ces hôtes font partie des plus dépensiers. En moyenne, un touriste chinois dépense 380 francs suisses par jour au cours de son voyage en Suisse. En 2019, ces touristes ont généré un chiffre d'affaires de plus de 701,4 millions de francs suisses.

La Chine est le troisième marché étranger le plus important en termes de nuitées en Suisse, après l'Allemagne et les Etats-Unis et avant la Grande-Bretagne. En l'espace de cinq ans, les nuitées des touristes chinois ont progressé de 48,8% pour atteindre 1,8 million en 2019.

