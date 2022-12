Les touristes "réfléchissent à deux fois" à l'Indonésie suite aux révisions du code pénal

Dans le cadre d'une révision de son code pénal que les critiques ont qualifié de pas en arrière pour la troisième plus grande démocratie du monde, l'Indonésie a introduit cette semaine une série de lois, dont l'interdiction d'insulter les institutions de l'État et de diffuser des opinions contraires à l'idéologie laïque du pays, en plus des clauses de moralité.

Les voyageurs et les entreprises ont averti que les nouvelles lois pourraient dissuader les étrangers de visiter ou d'investir en Indonésie.

"Si je ne peux pas rester avec ma petite amie dans un hôtel ensemble, j'y réfléchirai à deux fois", a déclaré Wu Bingnan, un touriste chinois de 21 ans qui visitait Bali.

Les changements apportés au code pénal n'entreront en vigueur que dans trois ans, mais Maulana Yusran, chef adjoint de l'office indonésien du tourisme, a déclaré que les nouvelles règles étaient "totalement contre-productives".

D'autres ont cherché à calmer les craintes d'une répression liée à la moralité en Indonésie, une nation de 17 000 îles dont les citoyens sont majoritairement des musulmans modérés.

"Le règlement rend simplement les choses plus claires que ce que nous avons actuellement, à savoir que seules certaines personnes ont le droit de déposer une plainte. (En tant qu'hôteliers) nous ne sommes pas inquiets et nous ne pensons pas que cela aura un impact sur notre activité", a déclaré Arie Ermawati, directeur de l'Oberoi Hotel de Bali.

Actuellement, l'Indonésie interdit l'adultère mais pas les relations sexuelles avant le mariage. Le nouveau code pénal stipule qu'une telle activité ne peut être signalée que par des parties limitées, comme un conjoint, un parent ou un enfant.

Les arrivées d'étrangers à Bali devraient atteindre le niveau pré-pandémique de 6 millions d'ici 2025, a déclaré précédemment l'association du tourisme.