Les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entendre qu'il y a plus de chances que la Fed suive son augmentation prévue des taux d'intérêt d'un demi-point cette semaine avec une augmentation plus petite de 25 points de base en février, pour finalement ne pas augmenter les taux plus haut que la fourchette de 4,5 % à 4,75 % dans sa lutte contre l'inflation.

Avant le rapport sur l'inflation, les traders pariaient sur une deuxième hausse d'un demi-point en février.