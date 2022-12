Les traders d'options se préparent à de fortes fluctuations en raison des données de l'IPC américain et de la réunion de la Fed.

Les données sur l'inflation et les perspectives de la Fed sur la politique monétaire pourraient donner aux traders plus de clarté sur la façon dont la banque centrale pourrait devoir augmenter les taux dans sa lutte pour refroidir les prix à la consommation, déterminant potentiellement la trajectoire du rallye de fin d'année des actions qui a vu le S&P 500 rebondir de 14% par rapport à ses plus bas d'octobre. L'indice reste en baisse de 17 % sur l'année.

La fixation des prix sur le marché américain des options lundi a laissé entendre que les investisseurs étaient positionnés pour que le S&P 500 bouge de 2,5 % dans l'une ou l'autre direction à la suite du rapport sur les prix à la consommation de mardi, qui couvre le mois de novembre, selon les données de la société de tenue de marché des options Optiver.

Un mouvement important serait conforme au cours d'une année au cours de laquelle les données de l'IPC ont déclenché des girations explosives du marché, l'inflation galopante ayant forcé la Fed à s'engager dans son resserrement de politique monétaire le plus agressif depuis les années 1980.

Le S&P 500 a évolué en moyenne d'environ 3 % dans un sens ou dans l'autre au cours des six dernières publications de l'IPC, y compris un bond de 5,5 % le 10 novembre, lorsque les données sur l'inflation ont été plus faibles que prévu. Ce chiffre est à comparer à un mouvement quotidien moyen d'environ 1,2 % sur la même période.

Une deuxième dose de données d'inflation plus faibles que prévu pourrait renforcer les arguments de ceux qui soutiennent que l'inflation pourrait avoir atteint un sommet.

D'un autre côté, "l'indice des prix à la consommation d'octobre ayant suscité une réaction positive aussi importante, le marché implique ce qui pourrait être un mouvement à la baisse encore plus important si l'inflation est significativement plus élevée que prévu", a déclaré Tom Borgen-Davis, responsable de la recherche sur les actions chez Optiver.

Entre-temps, les prix des options prévoient une variation de 1,8 % dans un sens ou dans l'autre pour le S&P 500 dans l'heure qui suit immédiatement la décision du FOMC de mercredi, selon les données d'Optiver.

Alors que les investisseurs s'attendent dans l'ensemble à ce que la Fed augmente les taux de 50 points de base, Wall St se concentrera sur les projections de la banque centrale concernant l'augmentation finale des taux et la mesure dans laquelle l'économie américaine peut résister au resserrement monétaire.

Vendredi marque également la dernière expiration mensuelle des options pour l'année, un événement où les traders cherchant à remplacer un grand nombre de contrats arrivant à expiration peuvent provoquer une flambée des volumes d'échange.

Brent Kochuba, fondateur du service d'analyse d'options SpotGamma, a déclaré que pour l'instant, le positionnement des options est "très équilibré entre les options d'achat et les options de vente", ce qui donne peu d'indications sur la direction dans laquelle les traders s'attendent à ce que les marchés évoluent à la suite des événements de mardi et de mercredi.

Cet équilibre dans le positionnement peut contribuer à supprimer la volatilité autour de la décision du FOMC, a déclaré Kochuba. Cependant, une fois que l'expiration des options de cette semaine sera passée, le marché boursier pourrait être plus enclin à osciller dans un sens ou dans l'autre, a-t-il dit.

"La direction de ce mouvement dépend de la Fed", a déclaré Kochuba.