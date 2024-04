La soi-disant réduction de moitié du cours du bitcoin n'a eu que peu d'impact sur son prix jusqu'à présent, les initiés du secteur ayant déclaré lundi que la fortune de la crypto-monnaie était plus étroitement liée au sentiment général du marché financier et à la géopolitique.

Les amateurs de bitcoins attendaient avec impatience le "halving", une modification de la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie qui s'est produite vers 0014 GMT samedi et qui est destinée à réduire le taux de création de nouveaux bitcoins.

Ce changement a lieu tous les quatre ans et certains amateurs de crypto-monnaies ont vu dans les gains de prix réalisés à la suite des précédents "halvings" un signe que le bitcoin se redresserait à nouveau.

À 14 h 15 GMT, lundi, il y avait peu d'impact perceptible, le bitcoin s'échangeant à 66 300 dollars. Il a gagné 1,2 % la semaine dernière et était en hausse de 3,4 % lundi, mais il a surtout eu du mal à s'orienter depuis qu'il a atteint un record historique de 73 794 $ le mois dernier.

"Les événements géopolitiques qui se déroulent en ce moment ont un impact plus important que celui de la réduction de moitié. Il s'agit donc de l'apaisement perçu des tensions entre l'Iran et Israël", a déclaré Mick Roche, trader senior chez Zodia Markets, la branche crypto de Standard Chartered.

Les actions mondiales ont récupéré quelques pertes lundi, les investisseurs revenant sur certaines positions défensives qu'ils avaient prises en raison des craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient.

Eric Demuth, PDG du courtier autrichien en crypto-monnaies Bitpanda, a déclaré que le bitcoin dépendait de plus en plus du sentiment général du marché et qu'il n'y avait pas de modèle clair d'activité commerciale de détail autour de la réduction de moitié.

"Les crypto-monnaies sont déjà tellement similaires aux actions. Les mêmes personnes qui négocient des actions et des valeurs technologiques sont également intéressées par les crypto-monnaies", a-t-il déclaré.

L'enthousiasme suscité par l'approbation réglementaire américaine des fonds négociés en bourse (ETF) pour le bitcoin a aidé ce dernier à se redresser l'année dernière après une série d'effondrements en 2022.

Pour le bitcoin, l'accent est désormais mis sur "l'institutionnalisation", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

Le bitcoin est dominé par les investisseurs particuliers, a déclaré M. Laidler, mais il s'attend à ce que les changements réglementaires à venir facilitent la détention de bitcoins par les entreprises, les banques et les banques centrales.

Les crypto-monnaies restent une classe d'actifs de niche, avec leur valeur combinée autour de 2,5 trillions de dollars, selon le traqueur de marché CoinGecko.

Les régulateurs mettent en garde contre leur caractère spéculatif, leur risque et leur utilisation limitée dans le monde réel.

Les marchés des crypto-monnaies attendent également de voir si la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuvera les ETF pour la deuxième crypto-monnaie la plus importante, l'éther, mais M. Demuth et M. Roche ont déclaré que les espoirs que cela se produise en mai étaient en train de s'estomper. (Reportage d'Elizabeth Howcroft ; rédaction de Tommy Reggiori Wilkes et Mark Potter)