Les traders de Nomura applaudissent à tout rompre lorsque le Nikkei atteint un niveau record

Le 22 février 2024 à 04:56

Des applaudissements ont retenti dans une salle de marché de Tokyo jeudi, alors que les actions japonaises atteignaient leur plus haut niveau historique, dépassant un record établi pendant la bulle économique des années 1980 et longtemps considéré comme inattaquable.Une vingtaine de traders de la salle des marchés de Tokyo de la société de courtage Nomura étaient debout quelques instants après la pause de midi, et alors que l'indice Nikkei dépassait son record historique de 38.957,44, établi en décembre 1989, le tableau devant eux affichait le nouveau record de 39.029 que l'indice a touché à 12:32 (0332 GMT). Des applaudissements plus animés et prolongés avaient éclaté lors de la séance du matin lorsque le Nikkei avait dépassé son précédent record historique de clôture de 38 915.