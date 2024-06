Les traders ont réduit les paris selon lesquels la BCE réduirait encore deux fois ses taux d'intérêt cette année, et dépasserait ses pairs en matière d'assouplissement de la politique, après que la banque centrale de la zone euro ait donné peu d'indications jeudi sur de nouvelles mesures.

La Banque centrale européenne a abaissé son taux directeur de 25 points de base (pb) par rapport à un niveau record à 3,75 % lors de sa réunion de politique générale jeudi, sa première réduction en cinq ans. Toutefois, elle a relevé ses prévisions d'inflation et la présidente Christine Lagarde a refusé, lors d'une conférence de presse, de confirmer qu'elle était entrée dans une phase de "réduction" de sa politique monétaire restrictive.

Cela a conduit les opérateurs à estimer à seulement 36 points de base les nouvelles réductions de taux cette année, ce qui signifie une autre réduction et moins de 50 % de chances qu'une troisième suive, contre plus de 60 % de chances plus tôt dans la journée de jeudi.

Lors de la dernière réunion de la BCE en avril, les opérateurs étaient beaucoup plus sûrs d'une troisième baisse.

Les chances d'une deuxième réduction d'ici septembre sont tombées à moins de 70 %, contre près de 80 % avant la décision de jeudi.

"Si nous avions eu plus de visibilité sur le cycle de réduction, cela aurait été perçu plus positivement, mais l'incertitude demeure", a déclaré Sabrina Kanniche, économiste senior chez Pictet Asset Management.

"Mme Lagarde n'a pas voulu s'engager sur la voie à suivre", a ajouté Mme Kanniche.

UNE DIVERGENCE CHANGEANTE

Le ton hawkish de la banque a alimenté un changement dans le thème de la divergence économique, avec la diminution des paris de réduction des taux de la BCE contrastant avec une nouvelle augmentation des attentes de réduction des taux aux États-Unis.

Au début de l'année, la meilleure performance de l'économie américaine par rapport à la zone euro a incité les investisseurs à préférer la dette de la zone et a nui à l'euro.

Depuis, l'économie de la zone euro a progressé plus que prévu au cours du premier trimestre, après une récession à la fin de l'année dernière. Les États-Unis, en revanche, ont connu une croissance inférieure à la moitié du taux qu'ils avaient affiché au quatrième trimestre.

Alors que les opérateurs sont moins convaincus des possibilités de réduction des taux de la BCE, ils ont augmenté leurs paris sur l'assouplissement de la Réserve fédérale, s'attendant désormais à près de 50 points de base, soit deux réductions, cette année, contre moins de 35 points de base il y a une semaine.

Les probabilités d'une baisse des taux de la Fed en septembre sont désormais plus élevées que celles d'une baisse des taux de la BCE.

"Ce que nous voyons maintenant, c'est que si les données se retournent un peu plus aux États-Unis et que la Fed peut procéder à une réduction en septembre, cela pourrait sauver la BCE (d'une réduction en) septembre", a déclaré Soeren Radde, responsable de la recherche économique européenne au sein du fonds spéculatif Point72.

Ce changement de perspective signifie que les obligations d'État de la zone euro continueront d'être à la traîne, après avoir sous-performé les bons du Trésor américain pour la première fois depuis janvier le mois dernier, perdant 0,2 %, alors que les bons du Trésor américain ont gagné 1,5 %.

Les obligations de la zone euro ont perdu 1,2 % depuis le début de l'année, soit le double de la perte de 0,6 % enregistrée par les bons du Trésor américain.

"Le rendement potentiel que vous obtenez lorsque vous achetez des obligations souveraines de la zone euro de base et semi-base est limité. De nombreux investisseurs ont été réticents à acheter", a déclaré Camille de Courcel, responsable de la stratégie des taux du G10 pour l'Europe chez BNP Paribas.

Depuis le début du mois de juin, le rendement des obligations allemandes à 10 ans, l'indice de référence de la zone euro, a baissé de 10 points de base, soit la moitié de la baisse de 20 points de base enregistrée par ses homologues américains. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

Roman Gaiser, responsable des titres à revenu fixe pour la région EMEA chez Columbia Threadneedle, a déclaré qu'il ne voyait pas de gains à venir pour les emprunts d'État de la zone euro.

"Nous ne sommes pas en train d'investir", a-t-il ajouté.

La perspective d'une diminution des réductions de la BCE est une meilleure nouvelle pour l'euro. Il a légèrement augmenté jeudi pour atteindre 1,0883 $, ajoutant à son rallye d'environ 2 % depuis son plus bas niveau de cinq mois atteint à la mi-avril.

Samuel Zief, responsable de la stratégie mondiale de change chez JPMorgan Private Bank, estime que la juste valeur de l'euro se situe autour de 1,10 dollar, ce qui implique un gain supplémentaire de 1 %.

L'amélioration des performances économiques de la zone euro se traduit par une hausse des actions européennes. Bien qu'elles soient moins performantes que leurs homologues américaines, elles ont progressé de plus de 9 % cette année et ont atteint des niveaux record plus tôt dans la journée de jeudi.

Les actions européennes sont "la principale surpondération de nos fonds d'actions mondiales", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement du gestionnaire d'actifs Carmignac, ajoutant que l'économie de la zone euro se trouve dans une "zone de prospérité".

L'ombre de l'économie américaine et de la politique de la Fed plane toujours sur les marchés mondiaux, et il en va de même pour la zone euro.

M. Radde, de Point72, a déclaré qu'il se serait attendu à ce que les traders réduisent encore leurs attentes en matière de réduction des taux de la BCE après la réunion de jeudi si l'économie américaine ne s'était pas ralentie.

"Lagarde s'est efforcée d'expliquer (jeudi) pourquoi la BCE ne commet pas d'erreur politique en réduisant les taux aujourd'hui", a déclaré M. Radde.

"Cela aurait dû susciter une réévaluation assez forte des perspectives de taux, et le fait que cela n'ait pas été le cas signifie qu'il y a une forte superposition de l'extérieur de la zone euro.