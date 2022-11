Les traders s'efforcent de se protéger après que la Fed ait effrayé les marchés.

Les échanges d'options de vente sur l'indice S&P 500, généralement utilisées dans le cadre de positions défensives, étaient plus nombreux que les options d'achat, généralement utilisées pour des paris à la hausse, à raison de 1,5 contre 1 jeudi après-midi, ce qui constitue la mesure la plus défensive depuis la mi-octobre, selon les données de Trade Alert.

La ruée vers la protection intervient après que le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé que, même si les taux d'intérêt pourraient augmenter par petits incréments dans les mois à venir, la banque centrale portera probablement son taux directeur plus haut que prévu pour lutter contre la flambée des prix à la consommation.

Le message hawkish a déçu les investisseurs après un rallye qui a vu le S&P 500 gagner environ 8 % depuis la mi-octobre jusqu'à mardi, dans l'espoir que la Fed était proche d'un changement dans la politique monétaire agressive qui a meurtri les actions cette année. L'indice a perdu environ 3 % depuis la clôture de mardi et a perdu environ 22 % jusqu'à présent en 2022.

"Cela a pris beaucoup de gens par surprise", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. "Je vois définitivement un peu plus d'aversion au risque à la baisse".

Le ton plus défensif des échanges contraste avec une certaine activité haussière sur le marché des options avant la réunion de la Fed, les investisseurs craignant de manquer un rallye.

Jeudi après-midi, alors que les actions du SPDR S&P 500 ETF Trust, qui suit l'indice S&P 500, étaient en baisse de 0,6 % à 372,56 $, les contrats SPY les plus négociés étaient ceux qui permettaient de se prémunir contre une chute des actions de l'ETF en dessous de 370 $ d'ici vendredi.

Les options de vente SPY expirant à la fin de la semaine prochaine, frappées à 350 $, juste au-dessus du plus bas niveau intrajournalier de l'ETF à la mi-octobre (348,11 $), ont été les quatrièmes options SPY les plus activement négociées jeudi.

Au niveau des actions individuelles, les options de vente à court terme sur les mégacapitales en difficulté telles que Tesla, Amazon.com Inc et Apple Inc figuraient parmi les contrats les plus négociés jeudi.

Alors que les investisseurs semblent inquiets d'une plus grande volatilité à court terme, les attentes d'un grand effondrement du marché restent modérées. Par exemple, le TailDex des Nations, qui mesure le coût de la couverture contre une variation de 3 écarts-types de l'ETF SPY, était en passe de clôturer la session à un plus bas niveau sur plusieurs années, en forte baisse au cours des six derniers mois.

Pourtant, l'histoire suggère que les investisseurs ont de bonnes raisons de se méfier.

La récente "volatilité des réunions de la Fed" ne s'est pas nécessairement limitée à la journée de la Fed elle-même", a déclaré Christopher Jacobson, stratège chez Susquehanna Financial Group, dans une note.

"Sur les six réunions précédentes de la Fed depuis le début de l'année, le SPY a connu un mouvement moyen de +/- 2,8 % entre la clôture du mercredi (jour de la Fed) et la clôture du vendredi", a-t-il ajouté.

Bien que la réunion de la Fed soit désormais dans le rétroviseur, d'autres événements susceptibles de faire vaciller les marchés sont à venir, notamment le rapport sur l'emploi d'octobre, dont la publication est prévue vendredi. Selon une enquête Reuters auprès des économistes, les emplois non agricoles ont probablement augmenté de 200 000 en octobre.

La semaine prochaine, les élections de mi-mandat aux États-Unis auront lieu mardi. Selon Goldman Sachs, les options sur l'indice S&P 500 impliquent un mouvement de +/-2,9 % le lendemain des élections, soit près du double du mouvement quotidien moyen de l'indice cette année.

Pour l'instant, "le potentiel de rendements divergents induits par l'élection est clairement sous-estimé par le marché des options", ont écrit les analystes de la banque.