Dans les régions centrales de l'Italie, une locomotive diesel d'époque tirant des wagons des années 1930 et 1950 traverse les forêts du parc national de la Majella et les hauts plateaux des Abruzzes, donnant aux touristes à bord un aperçu des hameaux cachés.

Sur un peu plus de 100 kilomètres, la ligne ferroviaire transibérienne italienne, également connue sous le nom de "Park Railway", se faufile dans des gorges, serpente dans 58 tunnels et affronte d'immenses viaducs.

C'est la première des quelque 1 000 kilomètres de ligne à avoir été rouverte dans le cadre d'un projet de la Fondazione FS, qui fait partie de la compagnie ferroviaire nationale Ferrovie dello Stato (FS), contrôlée par l'État.

Le projet "Timeless tracks" emmène les touristes dans des régions oubliées de l'Italie, offrant une alternative au tourisme de masse et rapide des grandes villes.

"Ce sont des voies qui ont traversé différentes époques, elles ont transporté des soldats au front, des vaches dans les pâturages... Elles ont été considérées à tort comme improductives dans les années 1960 et 1970, mais elles ont aujourd'hui retrouvé leur valeur", a déclaré Luigi Cantamessa, qui dirige la Fondazione FS, à l'agence Reuters.

Inspiré par les voyages en train en Suisse, le projet transporte aujourd'hui 45 000 touristes par an sur ses 13 lignes. La Fondazione FS prévoit d'en ouvrir deux nouvelles d'ici 2026, toutes deux dans la région méridionale de la Sicile.

"Ce qui était considéré comme les branches sèches du réseau ferroviaire italien s'est avéré être les pousses vertes", a ajouté M. Cantamessa.

PAS DE PIZZAS SURGELÉES

"Les gens sont habitués à des villes et à des lieux, comme Florence, que tout le monde connaît... mais il y a d'autres régions qui doivent être découvertes. (C'est le bon type de tourisme qui ne gâche pas l'authenticité des lieux", a déclaré Norma Pagiotti, une Florencevilloise de 28 ans qui voyageait dans le train avec deux amis.

Le nombre d'arrivées ayant dépassé les niveaux antérieurs à la pandémie, des destinations touristiques européennes populaires, dont Venise, ont mis en place des mesures visant à gérer le nombre de visiteurs dans un contexte d'inquiétude croissante quant à la surpopulation.

"Le train me rappelle ma jeunesse, je suis un peu nostalgique des choses du passé, qui étaient plus simples, alors que maintenant tout est rapide, éphémère", déclare Caterina Quaranta, originaire de Tarente, dans le sud de l'Italie, assise sur les sièges en bois du train.

Les voyages attirent des Italiens et des étrangers, beaucoup de familles et d'enfants, des jeunes qui partent faire de la randonnée ou du vélo, et des personnes plus âgées "qui ont du temps à perdre", explique Laura Colaprete, une guide locale.

"C'est pour ceux qui ne veulent pas d'un marché de masse, de destinations encombrées. Un voyageur conscient, qui cherche quelque chose de spécial ", a déclaré M. Cantamessa de la Fondazione FS. "Ce ne sont pas des voyages où l'on vous sert des pizzas surgelées pour le déjeuner", a-t-il ajouté.

MUSIQUE FOLKLORIQUE ET CUISINE LOCALE

Après avoir grimpé à près de 1 000 mètres d'altitude, la première étape du Transibérien est Palena, une ville médiévale située au sommet d'une colline et connue pour ses vues imprenables sur le parc national.

La musique folklorique traditionnelle accompagne les personnes qui descendent du train, tandis que les délices locaux tels que les brochettes d'agneau et les crêpes molles faites avec un moule en fer, appelées pizzelle, et les produits des artisans locaux les attendent à la gare.

"Le train aide plusieurs petites villes des environs. Avant, cette ligne était une ligne morte", a déclaré Gino Toppi, 60 ans, alors qu'il aidait sa femme à tenir le stand de nourriture dans la petite gare.

L'université Bocconi de Milan a récemment estimé que pour chaque euro dépensé par les passagers pour les billets - qui coûtent entre 30 et 70 euros (32,50 et 76 dollars) - jusqu'à 3 euros supplémentaires sont dépensés pour la nourriture, l'hébergement, les visites et les souvenirs.

Cela contribue à soutenir l'économie des villages qui perdent depuis longtemps des habitants en raison de la baisse du taux de natalité et du départ des jeunes vers les grandes villes.

"Il y a certainement des avantages, c'est une façon de montrer mes produits", a déclaré Annalisa Cantelmi, une herboriste.

"Ces touristes découvrent peu à peu ces nouveaux territoires, leurs traditions et leurs habitants", ajoute-t-elle. (1 dollar = 0,9216 euro)