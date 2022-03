Les transactions boursières russes limitées reprendront le 24 mars, selon la banque centrale

La négociation des valeurs vedettes, y compris les créanciers publics Sberbank et VTB et les majors de l'énergie Rosneft et Gazprom, aura lieu entre 0650 et 1100 GMT, a déclaré la banque centrale.

Les actions russes ont été négociées pour la dernière fois à la Bourse de Moscou le 25 février. La banque centrale a ensuite restreint les échanges, les sanctions occidentales liées aux événements en Ukraine ayant plongé les marchés dans la tourmente.

La négociation des obligations d'État OFZ a repris lundi, la banque centrale achetant des papiers OFZ dans le but de limiter la volatilité. Le retour du négoce des actions a pris plus de temps, la banque cherchant des moyens d'éliminer un arriéré de transactions tout en évitant un effondrement du marché.

La négociation sur le marché des dérivés avec des contrats sur la Bourse de Moscou et des actions individuelles, incluses dans l'indice de la Bourse de Moscou, aura lieu de 10 h à 14 h (7 h à 11 h GMT) dans le format habituel, a déclaré la banque centrale.

Elle a précisé que le régime de négociation pour les jours suivants serait annoncé à une date ultérieure.