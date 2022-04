Les transactions en Asie chutent au premier trimestre, en raison de la détérioration des perspectives commerciales

Les fusions et acquisitions (M&A) et l'activité du marché des capitaux propres ont fortement diminué dans la région sur la période janvier-mars, selon les données de Refinitiv, les actions chinoises figurant parmi les plus grands perdants en Asie.

Les fusions et acquisitions impliquant des entreprises de la région Asie-Pacifique et du Japon sont tombées à 233 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une baisse de 25 % par rapport à l'année précédente et une diminution de près de moitié par rapport au dernier trimestre de 2021, selon les données.

Cela fait suite à un nombre record d'opérations de fusions et acquisitions mondiales en 2021, dans un contexte de disponibilité facile de financements bon marché et de valorisations faramineuses, les actions américaines ayant connu leur meilleur parcours de trois ans en plus de deux décennies.

"Le flux de transactions dans le domaine des fusions et acquisitions est fondamentalement déterminé par la confiance que les conseils d'administration accordent aux perspectives des entreprises et aux évolutions macroéconomiques dans le monde", a déclaré Rohit Chatterji, coresponsable des fusions et acquisitions de JPMorgan pour la région Asie-Pacifique.

La crise entre la Russie et l'Ukraine, la flambée des prix des matières premières, l'inflation alors que le monde émerge de la pandémie de COVID-19 et l'incertitude quant à la trajectoire de hausse des taux adoptée par la Réserve fédérale américaine freinent les transactions, selon les analystes et les banquiers.

"Les acheteurs se disent 'revoyons si les prix que nous avions en tête sont toujours valables dans des marchés comme ceux-ci' et les vendeurs se demandent 'voulons-nous vraiment vendre à moins d'obtenir les prix que nous voulons'", a déclaré M. Chatterji.

L'accord de l'australien Macquarie Asset Management et de la British Columbia Investment Management Corp pour l'achat d'une participation de 60 % dans l'activité de transport et de comptage du gaz britannique de National Grid pour une valeur d'entreprise d'environ 12,7 milliards de dollars a été la plus grande transaction impliquant des sociétés de la région Asie-Pacifique cette année.

Et le fonds de rachat basé en Suède, EQT, qui s'est emparé de Baring Private Equity Asia dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 7,5 milliards de dollars, était la deuxième transaction la plus importante, selon les données.

"Plus longtemps les transactions restent disloquées, plus les sponsors financiers peuvent avoir l'opportunité d'entrer dans les transactions", a déclaré Chatterji.

Les négociateurs ont déclaré que la stabilité des marchés des actions serait une condition préalable à une reprise des transactions, mais ils s'attendent à peu d'amélioration à court terme.

LES IPOS DE HONG KONG EN CHUTE LIBRE

L'activité du marché des capitaux propres en Asie, y compris au Japon, a chuté de 54 % à 56,5 milliards de dollars au premier trimestre par rapport à l'année précédente, et s'est effondrée de 64 % par rapport au dernier trimestre de 2021, selon les données de Refinitiv.

L'activité d'introduction en bourse a chuté de 35 % sur l'année, Hong Kong subissant la plus forte baisse - d'une valeur de 11,05 milliards de dollars au premier trimestre 2021 à seulement 837 millions de dollars.

La ville est passée du statut de deuxième marché mondial des introductions en bourse, derrière le Nasdaq, au huitième rang ce trimestre par rapport à l'année précédente.

La cotation de 11 milliards de dollars du fabricant de batteries LG Energy Solution en Corée du Sud en janvier a fait de Séoul le premier lieu de cotation au monde au premier trimestre.

Certains banquiers ont déclaré que la Chine pourrait connaître une amélioration.

"Beaucoup d'économies mondiales dépendent encore de la Chine. Si elle est dans un mode relativement peu restrictif par rapport aux États-Unis, qui sont dans un cycle de 5 à 7 hausses de taux, c'est là que nous pensons que cela pourrait être bénéfique pour la Chine", a déclaré Selina Cheung, coresponsable des marchés des capitaux propres pour l'Asie chez UBS.

"Je pense que si l'assouplissement monétaire relatif a un impact sur la façon dont les bénéfices des entreprises se comportent au premier semestre, nous devrions voir de bonnes données commencer à sortir en août. Si et quand cela se produit, je pense qu'il y a une chance que le marché se rouvre et que les investisseurs retrouvent confiance", a-t-elle déclaré.

Les investisseurs surveillent également l'effet de l'augmentation des cas de COVID en Chine, alors que Shanghai, sa ville la plus peuplée et abritant quelque 26 millions de personnes, est entrée dans son troisième jour de confinement mercredi.