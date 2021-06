Les transactions en livres sterling sont bloquées sur la bourse de crypto-monnaies Binance, selon les utilisateurs

L'organisme de surveillance financière de la Grande-Bretagne a déclaré la semaine dernière que Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, ne pouvait pas exercer d'activité réglementée et a émis un avertissement aux consommateurs concernant la plate-forme.

Binance a déclaré que cette décision n'aurait aucun impact sur les services offerts par son site principal, Binance.com, auquel les utilisateurs basés en Grande-Bretagne peuvent toujours accéder malgré la décision de la Financial Conduct Authority (FCA).

Mais les utilisateurs ont déclaré sur Twitter qu'ils étaient incapables de retirer ou de déposer des livres sterling à la bourse, que ce soit via le réseau Faster Payments ou par carte bancaire.

Un message "down for maintenance" s'est affiché, ont dit certains. D'autres se sont plaints que Binance n'avait donné aucune autre information.

Faster Payments, propriété de Pay.UK, qui supervise la compensation et le règlement des paiements automatisés et des chèques britanniques, permet d'effectuer des paiements mobiles, par Internet et autres entre des comptes bancaires britanniques.

"Pay.UK exige de tous les participants directs et indirects qu'ils exercent une diligence raisonnable appropriée sur leurs clients. Binance n'a jamais été un participant direct ou indirect du système de paiement rapide et la décision de la FCA n'y a rien changé", a déclaré un porte-parole de Pay.UK.

"Tout changement dans l'accès de Binance au service a été fait de manière indépendante", a-t-il ajouté.

Binance n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"J'ai essayé de retirer des Fiat (monnaie sterling) mais c'est bloqué et ça dit juste maintenance. Généralement, lorsqu'il y a une maintenance, Binance l'annonce sur ses réseaux sociaux, etc", a déclaré à Reuters un utilisateur de Twitter sous couvert d'anonymat. "Aucune explication ou quoi que ce soit n'a été donné. Frustrant".

D'autres ont tagué le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, alors qu'ils se plaignaient que le problème n'était toujours pas réglé.

"@cz_binance comment se fait-il que vous ne répariez pas les retraits pour les utilisateurs britanniques de Binance ?", a demandé Peter Englefield, un DJ de campagne à Leeds, dans le nord de l'Angleterre.

Binance, qui fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs à l'échelle mondiale, offre des services allant de l'échange de jetons numériques aux produits dérivés, ainsi que des technologies émergentes telles que des versions tokenisées d'actions.

Séparément, le groupe britannique Natwest a plafonné le montant quotidien que les clients peuvent envoyer aux échanges de crypto-monnaies, y compris Binance, en raison de préoccupations concernant les escroqueries et la fraude en matière d'investissement, a déclaré un porte-parole à Reuters mardi.