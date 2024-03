Le président des États-Unis, Joe Biden, a été interrogé pendant des heures par le procureur spécial Robert Hur au cours de deux journées au début du mois d'octobre, dans le cadre de sa gestion de documents classifiés.

Les transcriptions, rendues publiques par le Congrès mardi, donnent une rare vision franche de Joe Biden, qui n'a pas accordé beaucoup de longues interviews depuis qu'il est en fonction et qui prononce souvent des remarques soigneusement scénarisées.

Hur a refusé d'accuser le président de mauvaise manipulation d'informations classifiées dans un rapport de février qui critiquait la mémoire de Biden ; il a déclaré mardi que son rapport ne disculpait pas le président.

PREMIER EMPLOI, UNE MÉMOIRE "PHOTOGRAPHIQUE

Le rapport de M. Hur qualifiait M. Biden d'"homme âgé à la mémoire défaillante", mais les 250 pages de transcriptions dépeignent un M. Biden loquace, offrant des descriptions détaillées de tout, du premier mémo juridique qu'il ait jamais écrit (une affaire concernant un ouvrier d'une raffinerie de pétrole qui portait le "mauvais jean et [...] une étincelle a pris feu et s'est retrouvée dans la cuve de confinement et il a perdu une partie de son pénis") à la fois qu'il a embarrassé le dirigeant de la Mongolie, en passant par la construction de sa maison dans l'État du Delaware.

Il est particulièrement passionné par sa maison du Delaware ; à un moment donné, Hur dit à Biden : "Vous semblez avoir une compréhension et un souvenir photographiques de la maison".

Ce dont Biden dit le plus souvent ne pas se souvenir, c'est de qui a emballé ses documents ou autres objets personnels lorsqu'il a quitté la vice-présidence en 2009 et dans les années qui ont suivi.

"Le problème, c'est que je n'ai jamais su d'où venaient les documents ou les cartons, ni qui les avait emballés", a déclaré M. Biden, expliquant à Hur qu'il s'en remettait à son personnel pour cela.

UNE RÉUNION DE FAMILLE ET UN MÈME HIDEUX

À un moment donné, Biden répète une explication familière de sa décision de se présenter à la présidence en 2020, la marche néonazie de Charlottesville en 2017 qui, selon lui, l'a amené à penser que "j'étais l'antithèse de tout ce que ce type représentait", en référence à Donald Trump.

Mais, dit-il, ce n'est pas à ce moment-là qu'il a pris la décision finale. Même après Charlottesville, il avait encore des réserves quant à une course, en raison de "l'horreur qu'ils auraient" pour sa famille.

Sa petite-fille Naomi a organisé une "réunion de famille", raconte-t-il, au cours de laquelle son plus jeune petit-fils, Robert, l'a convaincu de participer à la course, en lui montrant un mème de droite qui impliquait Robert.

Il lui a dit : "Papa, on sait que ça va être méchant, et il a ouvert son téléphone portable et il y avait une photo de moi sortant de l'enterrement de Beau", se souvient Biden. Ils ont pu voir qu'il s'agissait d'un enterrement militaire, que j'avais le bras autour de mon petit-fils, et que le message principal était "Biden agresse un autre enfant".

Biden se souvient que son petit-fils lui a alors répondu : "'Mais papa, tu dois courir. Papa voudrait que vous vous présentiez. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me présenter."

Le mème fait partie d'une théorie démystifiée diffusée par le groupe conspirationniste en ligne QAnon, dont les adeptes font souvent allusion à une "campagne secrète" menée par Trump contre un réseau de trafic sexuel de pédophiles qui comprend des démocrates de premier plan.

LA CORVETTELa Corvette de Biden, qui était entreposée dans un garage, était un cadeau pour lui et sa femme, de la part de son père qui dirigeait un concessionnaire automobile. Elle a coûté 5 700 dollars et M. Biden n'est guère autorisé à la conduire, à sa grande frustration, sauf pour participer à une émission avec Jay Leno.

Et "le pire, c'est qu'ils m'ont dit que je ne pouvais pas la conduire en dehors de l'allée. J'ai une longue allée. Alors j'arrivais au fond de l'allée, je la montais à environ quatre mille dollars (bruit de voiture)".

Il y a des rires, dit la transcription, puis M. Biden ajoute : "Vous pensez que je plaisante. Ce n'est pas le cas."