Les travailleurs de Caterpillar Inc. doivent voter sur un accord de principe avec le fabricant d'équipement de construction et d'exploitation minière le 12 mars, a déclaré le syndicat United Auto Workers à ses membres jeudi dans un avis vu par Reuters.

La société a déclaré mercredi qu'elle avait conclu un accord de six ans avec les membres de l'UAW, évitant ainsi une grève dans trois usines de fabrication du centre de l'Illinois et dans un centre de pièces et de distribution à York, en Pennsylvanie.

Caterpillar a souligné les augmentations de salaire garanties et les modifications apportées au congé parental et aux prestations de retraite dans l'accord, en attendant un vote de ratification par les employés.

L'accord actuel, qui avait été temporairement prolongé, a expiré à minuit le 1er mars.

En vertu du nouveau contrat, les employés recevraient une prime de 6 000 $ à la ratification. La société a également détaillé des augmentations salariales et des montants forfaitaires combinés de 27 % sur la période de six ans, ainsi qu'une augmentation des contributions de l'employeur aux plans de retraite.

Les primes de soins de santé sont restées inchangées. Les travailleurs ont déclaré que l'accord ne compense pas les années de gel des salaires qui ont été absorbées par la hausse des coûts des soins de santé.

"Ce que l'on sait déjà des termes de l'accord UAW-Caterpillar indique qu'il s'agit d'une nouvelle gifle et qu'il mérite un rejet massif", a déclaré un comité de travailleurs syndiqués de Caterpillar dans un communiqué.

Caterpillar, qui se débat avec des pressions sur les marges en raison de l'augmentation constante du coût des intrants, compte plus de 100 000 employés dans le monde. Le contrat couvre environ 7000 employés.

La société basée à Irving, au Texas, a détaillé un plan d'urgence sur son site Web, indiquant qu'elle ferait fonctionner ses installations avec des cadres et des travailleurs contractuels si les employés à temps plein devaient faire grève. Les employeurs du secteur manufacturier sont confrontés à un marché du travail serré, et les travailleurs des rivaux de Caterpillar, Deere & Co et CNH Industrial NV, ont fait grève ces dernières années.

"Je suis sûr que CAT veut éviter toute grève prolongée similaire à ce que (Deere) a vécu", a déclaré Mark Grywacheski, un associé du Quad Cities Investment Group, LLC.