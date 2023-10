La coalition des syndicats représentant les travailleurs de la santé de Kaiser Permanente a déclaré samedi en fin de journée qu'il était peu probable qu'un nouvel accord soit conclu avec le prestataire de soins de santé, alors que le contrat actuel expire et que les syndicats se préparent à une action de grève.

La coalition des syndicats de Kaiser Permanente a déclaré que ses positions et celles de l'entreprise restaient très éloignées sur des questions importantes.

Au début du mois de septembre, plus de 75 000 travailleurs de la santé de Kaiser ont appelé à une grève du 4 au 7 octobre en Californie, dans l'Oregon, à Washington, au Colorado, en Virginie et à Washington DC, dans le cadre de ce qui serait la plus grande grève des travailleurs de la santé, selon la coalition.

Les travailleurs de la coalition demandent la résolution d'une courte crise de personnel, une augmentation de salaire et une amélioration des plans médicaux.

L'étroitesse du marché du travail américain, l'expiration des contrats syndicaux et le coût élevé de la vie ont conduit à des négociations difficiles pour obtenir des augmentations de salaire et des avantages de la part des travailleurs et ont déclenché des grèves et des manifestations dans tous les secteurs.

Près de 309 700 travailleurs ont été impliqués dans des arrêts de travail et des grèves jusqu'au mois d'août de cette année, selon les données préliminaires du Bureau américain des statistiques du travail, ce qui fait de 2023 l'année la plus active en matière de grèves depuis 2019.

Aux États-Unis, un syndicat de travailleurs de l'automobile a également fait grève contre les trois constructeurs automobiles de Détroit, Ford General Motors et Chrysler, la société mère de Stellantis.