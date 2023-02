Les travailleurs de Royal Mail au Royaume-Uni annulent leur grève de deux jours, selon le syndicat

Des avocats ont indiqué que le syndicat pourrait défendre sa position devant les tribunaux, a déclaré le CWU dans un communiqué, mais il a ajouté que les risques de perdre devant les tribunaux pourraient potentiellement avoir un impact sur un nouveau scrutin.

"Les lois de ce pays pèsent lourdement contre les travailleurs", ont déclaré les avocats du syndicat, ajoutant que "les risques de perdre au tribunal peuvent potentiellement avoir un impact sur le nouveau scrutin - nous ne pouvons tout simplement pas permettre que cela se produise".

Le syndicat, qui représente plus de 115 000 postiers chez Royal Mail, reprendra également les négociations avec le Royal Mail Group cette semaine, ajoute le communiqué.

Royal Mail n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Avec une inflation de plus de 10 % - le niveau le plus élevé depuis quatre décennies - la Grande-Bretagne a connu ces derniers mois une vague de grèves dans les secteurs public et privé, notamment chez les travailleurs de la santé et des transports, les employés des entrepôts d'Amazon et le personnel postal de Royal Mail.