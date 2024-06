Les travailleurs du radiodiffuseur public slovaque RTVS se sont mis en grève lundi pour protester contre les plans du gouvernement visant à relancer le radiodiffuseur sous une nouvelle direction, ce qui, selon les employés, placera les informations et d'autres contenus sous le contrôle du gouvernement.

La grève, qui n'a pas affecté les émissions de télévision ou de radio, s'inscrit dans un contexte d'inquiétudes plus larges concernant la Slovaquie après l'élection du gouvernement Fico de Robert l'année dernière.

Plusieurs dizaines d'employés de RTVS ont défilé depuis une place centrale de Bratislava jusqu'au ministère de la culture, en criant "Médias libres" et "Nous n'abandonnerons pas RTVS", selon le site d'information Dennik N.

La direction de RTVS a soutenu l'action.

Le gouvernement de coalition de M. Fico s'en est pris aux médias et à d'autres institutions publiques qui, selon lui, lui étaient hostiles avant qu'il ne prenne le pouvoir en octobre de l'année dernière.

Le Parlement doit poursuivre dans les prochains jours le débat sur une législation qui, selon le gouvernement, rétablira l'équilibre et l'impartialité de RTVS, en donnant plus de place aux opinions en dehors de ce qu'il appelle le courant dominant.

Les employés de la chaîne de télévision et de radio, ainsi que les partis d'opposition et les organismes de surveillance européens, affirment que ces changements nuiront à l'indépendance des médias et étoufferont les critiques du gouvernement, en donnant aux hommes politiques le pouvoir de s'immiscer dans les affaires. Il s'agissait de leur première grève.

"Les changements législatifs prévus menacent l'indépendance éditoriale et créative des employés et des collaborateurs de RTVS", a déclaré le comité de grève de RTVS sur Facebook.

Les employés demandent l'arrêt de la législation, en vertu de laquelle le directeur de RTVS sera remplacé des années avant l'expiration de son mandat, et un conseil remanié de neuf membres - nommés par le gouvernement et le parlement - sera chargé de pourvoir le poste.

RTVS changera également de nom pour devenir Slovak Television and Radio (STVR), ce qui, selon les employés, coûtera des millions d'euros à un moment où le budget du radiodiffuseur est déjà en baisse.

La ministre de la culture, Martina Simkovicova, a déclaré que la loi rendrait à RTVS "le service public, l'équilibre, l'indépendance, l'objectivité, la véracité et la transparence".

M. Fico, quatre fois premier ministre, entretient depuis longtemps des relations conflictuelles avec les médias, évitant de répondre aux questions des principaux organes de presse.

Cette année, son gouvernement a également fermé un bureau de procureur spécial vieux de deux décennies qui s'occupait de la corruption de haut niveau, après que M. Fico a déclaré que les avocats avaient injustement ciblé son parti, ce qui, selon les critiques, a nui à l'État de droit.

Le plus grand radiodiffuseur privé de Slovaquie, Markiza, vient également de sortir d'une impasse avec sa salle de rédaction, qui a commencé lorsque son présentateur vedette a été retiré de l'antenne après avoir dénoncé ce qu'il appelait des pressions politiques et de gestion sur le contenu, ce que la chaîne a nié.