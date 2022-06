Les travailleurs du pétrole de la République du Congo prévoient une grève de la faim et des arrêts de travail la semaine prochaine

Une deuxième phase de la grève qui débutera le 29 juin impliquera l'arrêt du travail dans tous les bureaux et bases industrielles de Pointe-Noire, tandis que la grève de la faim se poursuivra dans les raffineries, les terminaux pétroliers, les bases onshore et offshore, indique le communiqué daté du 22 juin et vu par Reuters vendredi.

Les travailleurs demandent que leurs salaires soient ajustés à l'inflation et que les employés des entreprises qui ont été obligées de fermer pendant la pandémie soient indemnisés, a déclaré à Reuters le dirigeant syndical Jean Claude Tchibinda.

"Notre objectif est de continuer jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites", a-t-il déclaré, affirmant que les salaires n'avaient pas été augmentés depuis 2019.

Un autre dirigeant syndical, Didier Mabiala, a déclaré que le gouvernement n'avait rien fait pour répondre aux revendications depuis une dernière grève suspendue en octobre 2018.

Les autorités n'ont pas répondu aux appels.

Les syndicats ont envoyé des lettres aux grandes compagnies pétrolières telles que ENI et TotalEnergies, qui ont des opérations en République du Congo, pour les informer du mouvement de grève prévu.

Total et Eni n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La République du Congo, un membre de l'OPEP qui produit environ 300 000 barils par jour, a baissé les taux de redevance sur le pétrole et le gaz en 2016 pour encourager les investissements dans de nouvelles explorations.

Le secteur pétrolier représente plus de la moitié du produit intérieur brut de ce pays d'Afrique de l'Ouest et plus de 80 % des exportations, selon la Banque mondiale. Mais la plupart de ses 5,7 millions d'habitants n'ont pas récolté les bénéfices des investissements majeurs dans l'industrie.

Plus de la moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté et a été durement touchée par une hausse de 3,4 % des prix alimentaires l'année dernière.