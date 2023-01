Les travailleurs en grève de CNH Industrial dans le Wisconsin vont voter contre la proposition : le syndicat

Il n'était pas immédiatement clair comment les travailleurs en grève de CNHI dans l'Iowa allaient voter. Un représentant syndical de Burlington n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. CNHI s'est refusé à tout commentaire. La compagnie a augmenté son offre initiale d'augmentation salariale de 18,5 % sur trois ans pour les travailleurs qualifiés non commerciaux, mais n'a pas été à la hauteur dans d'autres domaines, notamment l'augmentation des coûts des primes d'assurance maladie qui prendraient effet après cette année, a déclaré Mahdi. "Lorsque vous tenez compte de l'augmentation de l'assurance par rapport aux salaires, vous perdez de l'argent", a-t-il ajouté. La durée de la grève de la CNHI est inhabituelle et dépasse largement la moyenne de deux mois aux États-Unis, a déclaré Robert Bruno, professeur de travail et d'emploi à l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign. Avec un marché du travail qui se resserre, les travailleurs syndiqués du secteur industriel pour des entreprises telles que Boeing et Deere & Co. ont fait grève ces dernières années. "Ce que nous voyons, c'est que les membres des syndicats rejettent les contrats à un taux plus élevé et le résultat final est qu'ils s'en sortent beaucoup mieux", a-t-il déclaré.