Les travailleurs grecs débrayent en raison d'une inflation "étouffante".

À Athènes, des milliers de personnes ont défilé lors du deuxième débrayage de 24 heures de l'année en raison de la hausse de l'inflation, certains brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "Non aux licenciements, non aux réductions de salaire."

Les ferries étaient à quai dans les ports et les arrêts de travail du personnel des transports publics ont semé le chaos dans la circulation de la capitale. Certains vols ont été cloués au sol car les contrôleurs aériens prévoyaient de se joindre au débrayage de 0800 GMT à 1400 GMT.

Il s'agit de la dernière action syndicale en Europe, où une crise croissante du coût de la vie et la hausse des coûts de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont conduit les travailleurs à appeler à la grève ce mois-ci en Grande-Bretagne, en France, en Espagne et en Allemagne, la plus grande économie.

Alors que l'économie grecque connaît une croissance près de deux fois supérieure à celle de la zone euro cette année grâce à un rebond du tourisme, l'inflation est proche d'un pic de trois décennies à 12 %, parmi les plus élevés des 19 pays de la zone.

"Les travailleurs ... se battent contre l'inflation qui étouffe les ménages grecs, contre les conditions de jungle sur le marché du travail, contre les fardeaux qu'ils portent sur leur dos depuis des années", a déclaré la GSEE, le syndicat de la Confédération générale des travailleurs grecs.

La GSEE, qui représente le secteur privé, a déclaré qu'il était "impératif" que le gouvernement s'attaque à l'inflation, car le coût élevé de l'énergie et des produits de base gruge le revenu disponible des gens.

Avec le syndicat parapluie du secteur public ADEDY, elle réclame une augmentation du salaire minimum, qui s'élève actuellement à environ 713 euros (717 $) par mois, et la restauration du droit du travail collectif.

Les syndicats représentent plus de 2,5 millions de travailleurs dans ce pays d'environ 11 millions d'habitants.

Le gouvernement conservateur a dépensé plus de 9 milliards d'euros depuis septembre 2021 en subventions à l'électricité et autres mesures visant à alléger la hausse des coûts pour les agriculteurs, les foyers et les entreprises.

Il a promis d'augmenter les retraites l'année prochaine pour la première fois depuis la crise financière du pays et d'augmenter encore le salaire minimum.

(1 $=0,9937 euros)