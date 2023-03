La plus haute juridiction de l'Illinois a déclaré jeudi que le droit du travail américain interdisait aux travailleurs syndiqués de poursuivre leurs employeurs pour violation de la loi de l'État sur la confidentialité des données biométriques, qui peut exposer les entreprises à des pénalités massives.

La Cour suprême de l'Illinois a décidé à l'unanimité que les agents de sécurité du campus de l'université Roosevelt, à Chicago, devaient porter les plaintes selon lesquelles l'établissement avait utilisé leurs empreintes digitales à des fins de chronométrage sans leur consentement devant un tribunal d'arbitrage syndical plutôt que devant un tribunal.

L'université était soutenue par la Chambre de commerce des États-Unis, le plus grand lobby d'entreprises américain, et par des groupes représentant les secteurs de la distribution et de la restauration.

Dans un mémoire déposé l'année dernière, ces groupes ont déclaré qu'une décision défavorable à Roosevelt créerait une incertitude quant à l'applicabilité des contrats syndicaux et entraverait la capacité des employeurs à négocier des accords avec les syndicats.

L'université et les avocats du plaignant n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La loi de l'Illinois sur la confidentialité des informations biométriques (BIPA) exige des entreprises qu'elles obtiennent une autorisation avant de collecter les empreintes digitales, les scans rétiniens et d'autres informations biométriques des travailleurs et des consommateurs.

La loi impose des sanctions pouvant aller jusqu'à 5 000 dollars par infraction, qui peuvent s'accumuler rapidement dans le cadre de recours collectifs.

Le mois dernier, la Cour suprême de l'Illinois a déclaré que la chaîne de restauration rapide White Castle System Inc. devait répondre aux accusations selon lesquelles elle avait scanné les empreintes digitales de 9 500 employés sans leur consentement, ce qui, selon l'entreprise, pourrait lui coûter 17 milliards de dollars.

Le BIPA, adopté en 2008, est la seule loi aux États-Unis qui accorde aux travailleurs et aux consommateurs le droit d'intenter une action en justice en cas de mauvaise utilisation d'informations biométriques.

Toutefois, la Cour suprême de l'État a déclaré jeudi que le droit du travail fédéral l'emportait sur ce droit pour les travailleurs syndiqués, car leurs conventions collectives établissent des procédures permettant aux arbitres d'entendre les litiges.

Une cour d'appel fédérale basée à Chicago est parvenue à la même conclusion dans deux affaires jugées depuis 2019.

Seuls 6 % environ des travailleurs américains du secteur privé sont syndiqués, de sorte que la décision ne devrait pas réduire de manière significative le nombre de poursuites alléguant des violations de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.