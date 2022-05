Les travaux reprendront dans les zones zéro-COVID de Shanghai à partir de juin

Shanghai, qui lutte contre la plus grande épidémie de coronavirus qu'ait jamais connue la Chine, a progressivement autorisé la réouverture d'un plus grand nombre d'entreprises et permis à un plus grand nombre de résidents de quitter leur domicile pour la première fois depuis près de sept semaines.

La ville "s'efforce de parvenir à une reprise complète du travail et de la production dès que possible", a déclaré le maire adjoint Zhang Wei lors d'un point presse.

"Le rythme de la reprise du travail" sera basé sur la situation de prévention des épidémies, a-t-il précisé, ajoutant que pour le reste du mois de mai, de nombreux travailleurs resteront en "boucle fermée", ce qui implique souvent que les employés vivent sur leur lieu de travail.

La stabilité des infrastructures d'énergie, d'eau et d'information de Shanghai tout au long de l'épidémie "garantit que le pouls de la ville a la force de battre après le ralentissement, et soutient également la reprise continue de l'économie de la ville", a-t-il déclaré.

Après près de deux mois de perturbations, les livraisons de marchandises reviennent progressivement à la normale, a déclaré M. Zhang, le débit quotidien de conteneurs dans les ports de Shanghai représentant désormais environ 90 % des niveaux d'il y a un an.

Le débit de fret de l'aéroport de Pudong a atteint 70 % des niveaux de l'année dernière, tandis que les véhicules de fret entrant et sortant de la ville sont revenus aux deux tiers.

Yu Fulin, un responsable de la commission des transports de Shanghai, a déclaré lors de la réunion d'information que la ville commencerait à rétablir les principaux transports publics inter-quartiers le 22 mai. La priorité serait de rouvrir les routes reliant les aéroports, les gares et les hôpitaux de la ville, a-t-il déclaré.