Le prix de l'or était sur le point vendredi de mettre fin à une série de trois semaines de hausse, alors que les chiffres de l'inflation américaine, étonnamment élevés, ont incité les traders à reconsidérer la rapidité et l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

L'or au comptant était en hausse de 0,1 % à 2 163,92 $ l'once, à 0338 GMT, mais en voie d'afficher une baisse hebdomadaire de plus de 0,6 %, la première depuis la mi-février.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient stables à 2 168,00 $.

"Il est difficile d'ignorer la surprise de l'inflation maintenant ... Je ne vois pas de nouveaux catalyseurs pour propulser l'or au-dessus d'une résistance majeure de 2 200 $ à court terme", a déclaré Hugo Pascal, négociant en métaux précieux chez InProved.

Les prix à la production américains ont augmenté plus que prévu en février. Une lecture de l'inflation des consommateurs en début de semaine a également montré une certaine stabilité de l'inflation.

Une inflation plus élevée augmente la pression sur la Fed américaine pour qu'elle maintienne les taux d'intérêt à un niveau élevé, ce qui pèse sur les actifs à faible rendement tels que l'or, et augmente l'attrait pour les obligations, ce qui fait monter le dollar.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté de près de 20 points de base pour atteindre 4,2824 % depuis le début de la semaine, et l'indice du dollar a gagné plus de 0,7 % depuis le début de la semaine, en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-janvier.

Un dollar américain plus fort rend l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

D'autres données ont montré que les ventes au détail américaines ont rebondi le mois dernier, mais qu'elles étaient inférieures aux estimations des analystes, tandis que moins de personnes ont demandé à bénéficier du chômage.

Les traders ont réduit les chances d'une réduction des taux lors de la réunion de juin de la Fed américaine à 61 %, contre 75 % vendredi dernier, selon l'application de probabilité de taux de LSEG. Pour 2024, le marché prévoit environ trois baisses de taux, contre trois à quatre vendredi dernier.

Le platine au comptant a baissé de 0,4 % à 927,35 $ l'once, le palladium a baissé de 0,2 % à 1 066,86 $, tandis que l'argent était en hausse de 0,6 % à 24,97 $. Les trois métaux étaient sur le point d'enregistrer un gain hebdomadaire.