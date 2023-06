Les troubles au Sénégal reprennent et l'armée est déployée

Aujourd'hui à 00:20 Partager

La police et les manifestants se sont affrontés vendredi à Dakar, la capitale du Sénégal, alors que les troubles reprennent de plus belle, au lendemain de la condamnation à une peine de prison de l'opposant Ousmane Sonko, qui a déclenché des violences parmi les plus meurtrières que le pays ait connues de mémoire récente.

Neuf personnes ont été tuées lors d'affrontements entre la police et les partisans de M. Sonko jeudi, après sa condamnation à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. L'opposition estime que le verdict, qui pourrait empêcher Sonko de se présenter aux élections de l'année prochaine, est motivé par des considérations politiques. La violence a de nouveau éclaté dans la banlieue de Dakar vendredi après-midi, lorsque la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui brûlaient des pneus sur une route principale. Les manifestants ont répliqué par des jets de pierres avant de s'enfuir. Des scènes similaires ont été signalées dans d'autres quartiers de la ville. Des soldats et des policiers anti-émeutes ont patrouillé dans les rues vendredi, l'armée ayant été déployée pour décrocher la sécurité. La présence était particulièrement importante autour des banques, des supermarchés et des stations-service appartenant à des Français, que les partisans de Sonko prennent souvent pour cible. Les émeutes de jeudi sont le dernier épisode en date de plusieurs mois de manifestations au Sénégal, longtemps considéré comme l'une des démocraties les plus solides d'Afrique de l'Ouest. Elles ont été déclenchées par le procès de M. Sonko et par la crainte que le président Macky Sall ne tente de contourner la limite de deux mandats et de se présenter à nouveau aux élections de février. M. Sall n'a ni confirmé ni infirmé cette hypothèse. Plusieurs médias sociaux et plateformes de messagerie étaient encore restreints vendredi, le gouvernement cherchant à limiter les communications en ligne. Mais un appel à de nouvelles manifestations après les prières de l'après-midi a continué à circuler sur les médias sociaux, auxquels beaucoup accèdent par le biais de réseaux privés virtuels. Le parti PASTEF de M. Sonko a appelé les citoyens à "amplifier et intensifier la résistance". Les Nations unies, l'Union africaine et le principal bloc régional d'Afrique de l'Ouest ont condamné les troubles. La France a appelé à la retenue et au dialogue pour résoudre la crise, se disant extrêmement préoccupée par les violences. Amnesty International a quant à elle demandé au gouvernement d'enquêter sur les décès survenus jeudi et d'éviter de recourir à la force de manière disproportionnée. LES JEUNES SONT MOTIVÉS Plus tôt dans la journée de vendredi, d'importants groupes d'étudiants ont été évacués par bus du principal campus universitaire de Dakar. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été l'épicentre des violences de jeudi, les manifestants incendiant des bus, des bâtiments et des archives et jetant des pierres sur la police anti-émeute, qui a réagi en lançant des gaz lacrymogènes. "La journée d'hier a été difficile et violente", a déclaré l'étudiant Alioune Ndiaye, qui se rendait chez lui, dans l'est du Sénégal, avec un sac à dos rempli d'effets personnels. Sonko, 48 ans, était accusé d'avoir violé une femme qui travaillait dans un salon de massage en 2021, alors qu'elle avait 20 ans, et d'avoir proféré des menaces de mort à son encontre. Un tribunal pénal a innocenté Sonko du viol, mais l'a reconnu coupable d'une infraction décrite dans le code pénal comme un comportement immoral à l'égard de personnes âgées de moins de 21 ans. Il nie avoir commis des actes répréhensibles. De nombreuses personnes, en particulier les jeunes, le soutiennent fermement. Cheikh Hann, un tailleur qui fait la queue pour acheter du pain à Ouakam, a déclaré que les troubles allaient probablement se poursuivre. "Les jeunes sont motivés, ils ne lâcheront pas l'affaire", a-t-il déclaré. "Le gouvernement ne peut pas éliminer les opposants.