Les investisseurs et les analystes avertissent que l'économie israélienne pourrait être confrontée à des dégradations de notes, à une baisse des investissements étrangers et à un affaiblissement du secteur technologique si les troubles provoqués par les réformes judiciaires controversées du gouvernement se poursuivent.

Lundi, le gouvernement a fait passer en force la première d'une série de lois visant à neutraliser les pouvoirs de la Cour suprême d'Israël au profit de l'exécutif du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Cette mesure a suscité de nombreuses protestations, les travailleurs, qu'ils soient médecins ou employés d'entreprises technologiques, ayant déposé leurs outils et étant descendus dans la rue. Le shekel a perdu plus de 2 % par rapport au dollar dans les jours qui ont suivi, ce qui porte à plus de 9 % la baisse enregistrée depuis l'apparition des premiers projets en janvier.

"Le principal problème pour les investisseurs extérieurs qui s'intéressent à Israël en ce moment est l'incertitude", a déclaré Hamish Kinnear, analyste principal pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord chez Verisk Maplecroft. "Il n'y a pas de point final clair. Tant que ce sera le cas, l'économie israélienne restera un point d'interrogation".

TORPILLE DE CROISSANCE ?

Le marché boursier israélien a également enregistré des résultats très médiocres dans ce contexte d'incertitude, l'indice MSCI Israël accusant un retard d'environ 14 % par rapport aux principaux indices boursiers mondiaux, tels que l'indice MSCI All Country World, les investisseurs nationaux ayant boudé le marché.

Jusqu'à la fin du mois de juin, cependant, les investissements étrangers dans les actions israéliennes étaient restés importants en raison de la situation économique favorable du pays, selon les données de Copley Fund Research.

Le pourcentage de fonds mondiaux exposés au pays s'élevait à 35,5%, le plus élevé depuis 2017, tandis qu'Israël a connu la plus forte augmentation de nouveaux propriétaires de tous les pays cette année, avec un gain de 3,44% dans le nombre de fonds ayant de l'argent dans le pays.

Kinnear de Maplecroft a déclaré que l'inflation comparativement faible par rapport à des pays similaires avait stimulé l'investissement, mais que davantage de troubles civils pourraient faire dérailler les liquidités entrantes.

Le produit intérieur brut devrait augmenter d'environ 2,5 % cette année et de 3 % l'année prochaine, mais pourrait n'atteindre que 1,0 % et 1,6 % respectivement si les tensions intérieures ne sont pas résolues, a averti Morgan Stanley.

"Israël reste un pays fondamentalement très attractif pour l'investissement. Le problème est que ce gouvernement - plus il poursuit cette réforme judiciaire, plus il va saper cette histoire", a déclaré Roger Mark, analyste des revenus fixes chez le gestionnaire de fonds Ninety One.

M. Mark a indiqué que de nombreux investisseurs, ainsi que les principales agences de notation, s'attendaient à ce que le gouvernement édulcore la réforme dans une plus large mesure. Maintenant que cela semble peu probable, les investisseurs pourraient éviter le pays.

"Du point de vue obligataire, je pense que la plupart des investisseurs en obligations et en devises attendront sur la touche, cherchant potentiellement à estomper les extrêmes que nous pourrions observer au cours des prochaines semaines.

Les alliés de M. Netanyahou affirment que la Cour suprême est trop interventionniste depuis des années et que ses pouvoirs doivent être limités.

La Cour suprême entendra un recours contre la loi de réforme judiciaire en septembre, ce qui pourrait la mettre en conflit direct avec le gouvernement. "À court terme, il existe un risque de crise constitutionnelle immédiate", a déclaré M. Kinnear.

PROBLÈMES TECHNIQUES

La grande inquiétude est que les bouleversements pourraient faire chuter les investissements dans le secteur technologique israélien - la tête d'affiche de l'économie qui représente près d'un cinquième du PIB, plus de la moitié des exportations et un quart des recettes de l'impôt sur le revenu.

Depuis plus d'une décennie, la haute technologie est le secteur qui connaît la plus forte croissance en Israël, avec des innovations en matière de cybersécurité, d'intelligence artificielle et d'autres domaines adoptés dans le monde entier.

Selon une enquête récente de l'Autorité israélienne de l'innovation, l'environnement commercial incertain a incité jusqu'à 80 % des nouvelles startups israéliennes à s'enregistrer à l'étranger jusqu'en mars de cette année, contre 20 % en 2022, et les levées de fonds des entreprises technologiques ont déjà chuté de 65 % au cours du deuxième trimestre.

Le contrecoup de la réforme "menace de pousser l'économie sur la voie d'une croissance durablement plus faible", a écrit Nicholas Farr, économiste de l'Europe émergente chez Capital Economics, dans une note.

NOTATIONS EN QUESTION

La cote de crédit du pays est également sous surveillance, car les trois principales agences, S&P Global, Moody's et Fitch, ont déjà fait part de leurs inquiétudes quant à l'orientation de la politique du gouvernement.

Moody's a ramené la cote de crédit souveraine d'Israël à une position "défavorable", tandis que S&P a déclaré jeudi que les manifestations sans précédent allaient freiner la croissance économique cette année. S&P a averti en mai qu'elle pourrait abaisser la note AA- d'Israël "si les risques politiques régionaux ou nationaux s'intensifiaient fortement, déprimant les paramètres économiques, fiscaux et de balance des paiements d'Israël".

Fitch, qui note déjà le pays un cran plus bas, à A+, a déclaré précédemment que les changements judiciaires pourraient avoir un "impact négatif sur le profil de crédit" en affaiblissant les indicateurs de gouvernance, l'élaboration des politiques et en nuisant au sentiment des investisseurs.

"Je ne serais pas surpris que les notations ou au moins les perspectives des notations soient réduites", a déclaré Natalia Gurushina, économiste en chef des marchés émergents chez le gestionnaire de fonds VanEck.

"Les nouvelles lois pourraient conduire à une détérioration institutionnelle significative et potentiellement affecter les entrées de capitaux dans des domaines tels que le secteur technologique.