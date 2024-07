L'armée américaine a retiré son personnel de la base aérienne 101 du Niger, située près de l'aéroport de la capitale Niamey, dimanche, avant de quitter une importante base de drones située près de la ville désertique d'Agadez dans les semaines à venir.

En avril, la junte au pouvoir au Niger a ordonné aux États-Unis de retirer leurs quelque 1 000 militaires du pays à la suite d'un coup d'État survenu l'année dernière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

"Grâce à la coopération et à la communication efficaces entre les forces armées nigériennes et américaines, cette opération a été menée à bien avant la date prévue et sans aucune complication", ont déclaré le ministère nigérien de la défense et le département américain de la défense dans un communiqué commun.

L'attention va maintenant se porter sur le retrait de la base de drones de 100 millions de dollars située près d'Agadez, dans le centre du Niger, qui avait fourni des renseignements cruciaux sur les groupes liés aux djihadistes, a déclaré vendredi le major général de l'armée de l'air américaine, Kenneth Ekman.

Le retrait de cette base, connue sous le nom de base aérienne 201, aura probablement lieu en août, a-t-il précisé.

La junte au pouvoir au Niger a donné aux États-Unis jusqu'au 15 septembre pour retirer les troupes de son territoire.

En avril, la Russie a envoyé des formateurs militaires au Niger.

Le Niger et ses voisins militaires, le Mali et le Burkina Faso, ont signé samedi un traité de confédération, signe d'un alignement de plus en plus étroit entre les pays du Sahel central, déchiré par les insurrections.

Ils ont déchiré les accords de défense conclus avec les forces américaines, européennes et des Nations unies.