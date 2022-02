Les troupes russes sont entrées dans Kharkiv - responsable ukrainien

(.)

27 février (Reuters) - Les forces ukrainiennes combattent dimanche les troupes russes dans les rues de Kharkiv, ville du nord-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur régional, Oleh Sinegoubov.

"Les véhicules légers de l'ennemi russe ont pénétré dans Kharkiv, y compris dans le centre-ville", a-t-il dit.

"Les forces armées ukrainiennes éliminent l'ennemi. Nous demandons aux civils de ne pas sortir."

Des vidéos diffusées par Anton Herachtchenko, conseiller au ministère ukrainien de l'Intérieur, et par le Service ukrainien des communications spéciales montrent la progression de plusieurs véhicules militaires légers dans une rue de la ville, ainsi qu'un char en feu.

Un journaliste de Reuters présent à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, a dit avoir vu des soldats russes et des véhicules blindés dans plusieurs quartiers et signalé des fusillades. (Reportage Olzhas Auyezov et Anton Zverev, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)