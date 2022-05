Les troupes ukrainiennes tiennent bon alors que la Russie assaille le terrain vague de Sievierodonetsk

Les deux parties ont déclaré que les forces russes contrôlaient désormais entre un tiers et la moitié de la ville. Les mandataires séparatistes de la Russie ont reconnu que la capture de la ville prenait plus de temps que prévu, malgré l'un des plus grands assauts terrestres de la guerre.

Les analystes militaires occidentaux affirment que Moscou a drainé les effectifs et la puissance de feu du reste du front pour se concentrer sur Sievierodonetsk, espérant qu'une offensive massive sur la petite ville industrielle apportera quelque chose que la Russie pourra qualifier de victoire dans l'un de ses objectifs déclarés dans l'est.

"Nous pouvons déjà dire qu'un tiers de Sievierodonetsk est déjà sous notre contrôle", a déclaré l'agence de presse étatique russe TASS, citant Leonid Pasechnik, le chef de la République populaire de Louhansk, pro-Moscou.

Les combats font rage dans la ville, mais les forces russes n'avancent pas aussi rapidement qu'on aurait pu l'espérer, a-t-il déclaré, affirmant que les forces pro-Moscou voulaient "maintenir l'infrastructure de la ville" et se déplaçaient lentement par prudence autour des usines chimiques.

Le chef ukrainien de l'administration de la ville, Oleksandr Stryuk, a déclaré que les Russes contrôlaient désormais la moitié de la ville.

"Malheureusement ... la ville a été divisée en deux. Mais en même temps, la ville se défend toujours. Elle est toujours ukrainienne", a-t-il déclaré, conseillant aux personnes encore coincées à l'intérieur de rester dans les caves.

L'Ukraine affirme que la Russie a détruit toutes les infrastructures essentielles de la ville par des bombardements incessants, suivis de vagues successives d'assauts terrestres massifs faisant de très nombreuses victimes.

Des milliers d'habitants restent piégés. Les forces russes avancent vers le centre de la ville, mais lentement, et n'ont pas réussi à encercler les défenseurs ukrainiens qui y tiennent bon.

Le gouverneur de la région, Serhiy Gaidai, a déclaré à la télévision ukrainienne qu'il ne semblait pas y avoir de risque d'encerclement des forces ukrainiennes, bien qu'elles puissent finalement être contraintes de se retirer à travers le fleuve Siverskiy Donets vers Lysychansk, la ville jumelle située sur la rive opposée.

Stryuk, chef de l'administration de la ville, a déclaré que l'évacuation des civils n'était plus possible. Les autorités ont annulé les efforts d'évacuation des résidents après l'attaque de lundi qui a tué un journaliste français.

Jan Egeland, secrétaire général de l'agence humanitaire Norwegian Refugee Council qui a longtemps opéré à partir de Sievierodonetsk, s'est dit "horrifié" par sa destruction.

"Nous craignons que jusqu'à 12 000 civils restent pris dans les tirs croisés dans la ville, sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture, aux médicaments ou à l'électricité. Les bombardements quasi-constants obligent les civils à se réfugier dans des abris anti-bombes et des sous-sols, avec seulement quelques précieuses opportunités pour ceux qui tentent de s'échapper."

Ailleurs sur le champ de bataille, il y a eu peu de rapports d'actions majeures mardi. À l'est, l'Ukraine affirme que Moscou tente d'assaillir d'autres zones le long du front principal, notamment en exerçant une pression vers la ville de Solviansk. Au sud, l'Ukraine a affirmé ces derniers jours avoir repoussé les forces russes sur une rive de la rivière Inhulets qui constitue une frontière de la province de Kherson tenue par les Russes.

INTERDICTION DU PÉTROLE

Après avoir échoué à prendre Kiev, avoir été chassé du nord de l'Ukraine et n'avoir fait que des progrès limités ailleurs dans l'est, Moscou a concentré toute la force de son armée ces derniers jours sur Sievierodonetsk, qui comptait une population d'environ 110 000 habitants avant la guerre.

Une victoire dans cette ville et dans la ville voisine de Lysychansk permettrait à Moscou de revendiquer le contrôle de la province de Louhansk, l'une des deux régions de l'est qu'elle revendique au nom des proxies séparatistes, atteignant ainsi partiellement l'un des objectifs de guerre déclarés du président Vladimir Poutine.

Mais cette énorme bataille a eu un coût considérable, qui, selon certains experts militaires occidentaux, pourrait nuire à la capacité de la Russie à repousser d'éventuelles contre-attaques ukrainiennes ailleurs, quel que soit le vainqueur de la bataille de Sievierodonetsk.

"Poutine lance maintenant des hommes et des munitions sur le dernier grand centre de population de (Louhansk), Sievierodonetsk, comme si le fait de le prendre allait faire gagner la guerre au Kremlin. Il a tort", a écrit cette semaine le groupe de réflexion Institute for the Study of War, basé à Washington.

"Lorsque la bataille de Severodonetsk se terminera, quel que soit le camp qui tient la ville, l'offensive russe aux niveaux opérationnel et stratégique aura probablement atteint son point culminant, donnant à l'Ukraine la possibilité de relancer ses contre-offensives au niveau opérationnel pour repousser les forces russes."

L'UE a adopté lundi ses sanctions les plus sévères à l'encontre de la Russie depuis le début de la guerre, ciblant pour la première fois les ventes de pétrole russe, de loin la principale source de revenus de Moscou.

L'UE va désormais interdire l'importation de pétrole russe par voie maritime. Les responsables ont déclaré que cela mettrait fin à deux tiers des exportations de pétrole russe vers l'Europe d'un coup, et à 90 % d'ici la fin de l'année, l'Allemagne et la Pologne supprimant également progressivement les importations par oléoduc.

La Hongrie, qui dépend du pétrole russe par le biais d'un énorme oléoduc de l'ère soviétique, a obtenu une exemption, bien que les responsables de l'UE aient déclaré qu'ils s'attendaient à ce que celle-ci soit "temporaire".

L'Ukraine estime que les sanctions prennent trop de temps et sont encore trop pleines de trous pour arrêter la Russie : "Si vous me demandez, je dirais que c'est beaucoup trop lent, beaucoup trop tard et certainement pas assez", a déclaré Ihor Zhovkva, chef adjoint du bureau du président Volodymyr Zelenskiy.

Entre-temps, Moscou a interrompu l'approvisionnement en gaz de plusieurs pays de l'UE dans le cadre d'un différend sur le mode de paiement, bien que les mesures prises jusqu'à présent, pendant les mois chauds où la demande est plus faible, n'aient pas encore eu l'impact le plus grave. Mardi, la Russie a coupé l'approvisionnement du principal acheteur de gaz néerlandais, GasTerra, qui a déclaré qu'il trouverait des sources d'approvisionnement ailleurs.

Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine en février en affirmant que Moscou visait à désarmer et à "dénazifier" son voisin. L'Ukraine et ses alliés occidentaux considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre visant à s'emparer d'un territoire.