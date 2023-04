Les fonds d'investissement ayant des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) semblent revenir à la mode en 2023, bien que la crise bancaire qui a ébranlé les marchés le mois dernier ait enlevé une partie de leur éclat, les investisseurs ayant retiré leurs liquidités vers la fin du trimestre.

Le secteur de l'investissement ESG, auparavant en plein essor, a connu une année 2022 difficile, la flambée des prix de l'énergie et la poussée de l'inflation mondiale ayant érodé la confiance de certains dans l'investissement durable.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs graphiques illustrant la performance des fonds ESG depuis le début de l'année.

RENTRÉES NETTES

Avant que les inquiétudes concernant la santé des banques ne déclenchent une ruée des investisseurs vers les valeurs sûres, les fonds qui se présentent comme favorables à l'ESG ont connu un excellent début d'année 2023, les investisseurs ajoutant plus de liquidités qu'ils n'en retiraient, selon les données Lipper de Refinitiv.

Parmi les fonds de dette, d'actions et multi-actifs ESG, les entrées nettes ont atteint 25,5 milliards de dollars, soit le meilleur trimestre depuis début 2022, selon les données.

Néanmoins, alors que les marchés connaissent une nouvelle période de volatilité et que les prix des actions sont bien inférieurs à leurs sommets, le total des actifs sous gestion de tous les fonds ESG s'élevait à 33 300 milliards de dollars à la fin mars, contre un sommet de 51 700 milliards de dollars à la fin décembre 2021, selon les données de Refinitiv Lipper.

GRAPHIQUE : Actifs nets des fonds ESG par rapport aux fonds non ESG - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/akveqngjevr/chart.png

REBONDISSEMENT TECHNOLOGIQUE

Les fonds d'actions ESG ont bénéficié d'un trimestre de collecte nette, même après les retraits de mars, battant les fonds d'actions non ESG, qui ont perdu de l'argent.

Selon les analystes, les fonds ESG ont été aidés par le rebond des valeurs technologiques que de nombreux fonds détiennent, et par des initiatives politiques telles que la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis, qui justifient l'achat de valeurs susceptibles de bénéficier d'une économie à plus faible émission de carbone.

"L'autre véritable moteur est la forte demande des propriétaires d'actifs et des clients particuliers. Il existe toujours une forte demande d'investissement sur des thèmes ESG tels que la biodiversité et la transition climatique", a déclaré Charles Boakye, stratège ESG chez Jefferies.

GRAPHIQUE : Flux dans les fonds d'actions ESG par rapport aux fonds d'actions non ESG - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/znpnbjdodpl/chart.png MAYHEM DE MARS

Cependant, les investisseurs ont vendu les fonds ESG en mars lorsque la liquidation de la Silicon Valley Bank a suscité des craintes sur la santé des créanciers et que la deuxième banque suisse, Credit Suisse, a été contrainte à un sauvetage d'urgence.

Les fonds ESG ont toujours détenu des actions bancaires en raison de leurs émissions de carbone relativement faibles, a déclaré M. Boakye, bien que leur exposition aux banques soit généralement plus faible que celle des fonds traditionnels.

Signe que les investisseurs cherchent toujours à se réfugier dans les valeurs sûres traditionnelles en temps utile, les fonds de dette ESG ont subi d'importantes sorties en mars, tandis que les fonds obligataires non ESG ont aspiré des liquidités.

Sur l'ensemble du trimestre, les fonds obligataires ESG ont réussi à attirer plus de liquidités qu'ils n'en ont perdues. GRAPHIQUE : Flux vers les fonds obligataires ESG et non ESG - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/egvbylneqpq/chart.png

SURFORMANCE

Grâce au rebond des actions technologiques et d'autres secteurs délaissés en 2022, les fonds d'actions ESG ont surperformé les fonds traditionnels au cours du trimestre.

Cela contraste avec la sous-performance de 2022. GRAPHIQUE : Performance des fonds d'actions ESG par rapport aux fonds d'actions non ESG - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/xmpjkjgxwvr/chart.png