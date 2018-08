Les tweets de la semaine : Apple, Carmat, Banques centrales, Chine ...

Créé en 1986 par The Economist, l’indice Big Mac permet de comparer des devises. Il utilise comme référence le prix Big Mac de McDonald’s, considéré comme un produit universel. Son calcul est basé sur la théorie de la parité du pouvoir d’achat (PPA). pic.twitter.com/W5yC8X2Yq0 — Vincent Lequertier (@VLequertier) 3 août 2018

Le fameux burger de McDonald's souffle ses 50 bougies cette semaine. Pour l'occasion, le géant du fast-food a créé une monnaie, le McCoin, dont l'unité vaut un Big Mac partout dans le monde. Par ailleurs, l'indice Big Mac, qui compare le prix du burger entre les pays, est souvent utilisé en économie pour comparer les devises entre elles. Retrouvez ci-dessous les monnaies qui sont sous ou sur-évaluées face au dollar d'après cet indice original !Comme nous le décrivions dans cette vidéo , les résultats trimestriels de la firme à la pomme ont été très prometteurs. Elle a malgré tout cédé sa deuxième place de plus gros vendeurs de smartphones au chinois Huawei . Pas de quoi déranger les investisseurs, puisqu' Apple a officiellement franchi la barre de 1 000 milliards de capitalisation ! Mais on ferait quoi avec cette somme ?Cette semaine a été chargée en déclarations de banques centrales à travers le monde ! D'abord la Banque centrale japonaise a décidé d'un statu quo et précise que son objectif d'inflation de 2% ne devrait pas être atteint. C'est ensuite au tour de la Fed de garder ses taux inchangés, précisant que l'économie américaine est "robuste". Seule la Banque d'Angleterre a relevé ses taux, comme nous l'expliquons dans l'article ci-dessous.En réponse à l'incarcération du pasteur américain Andrew Brunson, accusé d'activités terroristes et d'espionnage, les Etats-Unis ont mis en place des sanctions contre la Turquie, qui a riposté en proférant elle aussi des menaces. La rencontre entre Mike Pompeo et son homologue turc a coupé court à l'escalade des tensions, mais la livre turque a fortement souffert. Elle a atteint jeudi un plancher historique face au billet vert : 1 dollar s'échange contre 5 livres turques.Grande première depuis 2014 ! La Chine cède sa 2ème place au Japon en termes de valorisation totale de ses places boursières. A cause des fortes tensions commerciales avec les Etats-Unis, les places chinoises sont en chute libre depuis le début de l'année. A l'inverse, le marché action japonais se porte bien grâce aux solides résultats trimestriels des sociétés nippones.L'action Carmat a grimpé de presque 20% en deux jours, et pour cause ! La small cap française, qui développe un cœur artificiel, a officialisé le succès d'une transplantation cardiaque d'un patient qui a vécu 8 mois avec un cœur Carmat. L'implantation de la prothèse Carmat avait été décidée dans l'attente d'une transplantation réelle. Prochain objectif : obtenir l'autorisation de sa commercialisation en Europe d'ici 2019 !Depuis le 1er août dernier, toutes les ressources que la Terre peut produire en 1 an ont été utilisées. La planète vit désormais "à crédit". C'est la première fois que le "Jour du Dépassement", instauré en 1970, a lieu aussi tôt dans l'année. En 1970, c'était le 29 décembre. En 2000, c'était le 1er octobre. A méditer.Merci d’avoir suivi cette édition des tweets financiers de la semaine. Comme d’habitude, on se retrouve la semaine prochaine, d’ici là bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir !