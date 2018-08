Les tweets de la semaine : Tesla, Trump, Poutine, Turquie, Deezer … 0 2 10/08/2018 | 17:28 Envoyer par e-mail :

Bienvenue dans cette nouvelle édition des tweets de la semaine, qui fait le tri du meilleur de la sphère financière sur Twitter. Cette semaine, l'actualité était encore bien fournie, avec Donald Trump de retour sous le feu des projecteurs, prêt à instaurer toujours plus de sanctions. Tesla démarre la procédure pour quitter la cote américaine, Ikea débarque en Inde et Deezer devient une licorne. Voici ce qu'on a sélectionné pour vous !



Déjà présent dans 49 pays, le géant suédois arrive maintenant en Inde ! Un premier magasin a ouvert ce jeudi à Hyderabad, la quatrième ville indienne, avant d'autres ouvertures prochaines : d'ici 2025, l'Inde comptera 25 magasins. Ikea s'intègre donc dans un marché à 1,3 milliard d'habitants, dont l'émergence n'est plus à prouver. Retrouvez notre décryptage à ce sujet



En Inde, le premier magasin Ikea a ouvert ses portes ce matin au son d'une fanfare militaire, devant une file d'attente de 200 clients impatients de se perdre dans les immenses salles d'exposition du géant suédois de l'ameublement #AFP pic.twitter.com/I3jNUnzRb2 — Agence France-Presse (@afpfr) 9 août 2018

# 2 Tesla devient privée ?



L'annonce a fait l'effet d'une bombe ce mardi lorsqu'Elon Musk a twitté : "J'envisage de retirer Tesla de la Bourse à 420 dollars. Financement assuré". Il assure donc disposer des financements nécessaires pour mener cette opération estimée à 72 milliards de dollars. Après l'euphorie, les marchés ont commencé à douter : l'action



Si #Tesla va au bout de ses intentions, l'opération de rachat d'#actions 💵pourrait être historique !https://t.co/OFBbnyPyYJ pic.twitter.com/pO5RlIMcod — Statista France (@Statista_FR) 10 août 2018

# 3 La livre turque dégringole



Après la controverse autour de l'incarcération d'un pasteur américain, les tensions se sont ravivées entre la Turquie et les Etats-Unis. En conséquence, la livre turque a atteint son plus bas cette semaine : 1 livre turque s'échangeait contre 6,8 dollars américains vendredi. Un record. Justement, un nouveau rebondissement a fait apparition ce vendredi après-midi. Donald Trump veut désormais doubler les taxes sur l'acier et l'aluminium provenant de la Turquie, afin de compenser le manque à gagner avec la chute de la livre.



Plus pour longtemps ! #CharlesGave sera bientôt demandé par tous les médias !👍😉#Turkey #Turquie #Euro #Europe 👎 pic.twitter.com/UweMoNd9Om — Suricate (@Meerkatig) 10 août 2018

# 4 La Russie passe à la casserole



Le protectionnisme américain continue d'allonger la liste de ses victimes. La Russie sera prochainement visée par de nouvelles sanctions, suite à l'affaire d'empoisonnement au Novitchok contre un ancien agent russe. Le Kremlin a répliqué immédiatement, mais le rouble russe a fortement souffert de ces nouvelles tensions.



LA MINUTE MACRO : la Russie nouvelle victime des US, la Chine confiante ... https://t.co/dApuPDCkbZ — Zonebourse (@Zonebourse) 9 août 2018

# 5 New York serre la vis



La ville de New York durcit la réglementation contre les VTC, comme Uber, et les plateformes de location courte durée, comme Airbnb. Les nouvelles licences de VTC son gelées et un salaire minimum est instauré pour les chauffeurs, faisant grimper les prix des courses jusqu'à 5%. Airbnb devra quant à elle divulguer la liste des hôtes afin d'éviter toute fraude concernant la location de logement.



New York gèle les nouveaux permis de VTC et impose un salaire minimal pour les chauffeurs. Cette décision est un revers pour les grands acteurs des VTC tels qu’Uber, mais aussi Lyft, Juno et Via https://t.co/YGS8fCrvRJ — Le Monde (@lemondefr) 9 août 2018

# 6 Deezer lève 160 millions d'euros !



Onze ans après sa création, la plateforme de streaming musical passe maintenant la barre symbolique du milliard d'euros de capitalisation. Deezer entre ainsi dans le cercle très fermé des licornes françaises, aux côtés de Blablacar, Criteo et Vente-privée. L'argent levé lui permettra de se développer notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.



La plateforme Deezer a levé 160 millions d’euros. La société passe à une valorisation au milliard d’euros, et rentre dans le cercle des licornes françaises. Ces fonds doivent permettre à Deezer de se développer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.https://t.co/V3WHzPjwR7 pic.twitter.com/gNoA94J9zH — Siècle Digital (@Siecledigital) 6 août 2018

# 7 La Chine ne se laisse pas faire



Nous l'annoncions la semaine dernière, la Chine n'est plus le deuxième marché boursier mondial, et la chute continue cette semaine. Après le dévoilement des produits chinois prochainement taxés par les Etats-Unis, la Chine a riposté avec elle aussi des sanctions qui toucheront 16 milliards de dollars de produits américains. L'affrontement continue !



Dans une guerre commerciale aux proportions inégalées avec les États-Unis, la Chine semble décidée à faire front face aux menaces de Washington. Un édito du Quotidien du peuple, le journal du PCC, illustre cette détermination. pic.twitter.com/txpAcAuSmM — pasternak (@ALBATORE2083) 10 août 2018



C’en est terminé pour cette semaine, rendez-vous vendredi prochain pour un autre décryptage de l’actualité financière sur Twitter !



Floriane Rousseaux © Zonebourse.com 2018

