Les family offices ont dégagé un rendement moyen de 15,5% l’an dernier, contre 7% en 2016 et 0,3% en 2015, selon l’étude annuelle publiée fin septembre par UBS et le bureau d’études Campden Wealth. Les family offices asiatiques ont tiré leur épingle du jeu avec un rendement de 16,4% en 2017, soutenu par la hausse des marchés actions et le private equity.