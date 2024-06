L'activité manufacturière de la Chine s'est probablement contractée pour un deuxième mois en juin, selon un sondage Reuters, ce qui maintient les appels à de nouvelles mesures de relance après une série d'indicateurs récents montrant que l'économie a du mal à se remettre sur pied.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) devrait s'établir à 49,5, inchangé par rapport à avril, selon la prévision médiane des 19 économistes interrogés. La barre des 50 points sépare la croissance de la contraction de l'activité.

La prévision la plus élevée du sondage était de 50,0 pour la DZ Bank, tandis que la Banque industrielle de Chine a donné le chiffre le plus bas de 49,1.

Le PMI, une enquête basée sur les sentiments, a parfois présenté une image plus sombre de l'économie que certaines données plus précises, mais les chiffres décevants de la production industrielle et des bénéfices du mois de mai suggèrent que les propriétaires d'usines ont toutes les raisons d'être inquiets.

Les exportations chinoises ont dépassé les prévisions en mai, ce qui suggère que les fabricants parviennent à trouver des acheteurs à l'étranger, mais les experts affirment que le jury n'a pas encore déterminé si les ventes à l'exportation sont durables. Les tensions commerciales croissantes entre Pékin, d'une part, et Washington et Bruxelles, d'autre part, n'y sont pas étrangères.

Par ailleurs, la crise immobilière prolongée continue de peser sur la demande intérieure.

Le mois dernier, les ventes au détail ont dépassé les prévisions, mais elles ont été favorisées par un congé public de cinq jours, tandis que les investissements du secteur public n'ont augmenté que de 0,1 % au cours de la période janvier-mai, reflétant la faible confiance des consommateurs et des investisseurs.

Les analystes s'attendent à ce que la Chine déploie davantage de mesures de soutien politique à court terme, tandis que la promesse du gouvernement d'augmenter les mesures de relance budgétaire devrait contribuer à faire passer la consommation intérieure à la vitesse supérieure.

Selon Julian Evans-Pritchard, responsable de l'analyse économique de la Chine chez Capital Economics, le soutien politique et la vigueur des exportations devraient permettre à l'économie de 18 600 milliards de dollars de croître de 5,5 % cette année, même s'il se dit "moins optimiste quant aux perspectives à moyen terme".

Les autorités sont pressées d'activer de nouveaux moteurs de croissance afin de réduire la dépendance de l'économie à l'égard de l'immobilier, un objectif qui, selon les analystes, pourrait être incompatible avec le maintien d'une croissance stable à environ 5 %, ce qui est l'objectif fixé pour cette année.

Le premier ministre chinois, Li Qiang, a déclaré mardi aux délégués d'une réunion du Forum économique mondial dans la ville de Dalian, dans le nord-est du pays, que la croissance rapide des nouvelles industries avait fortement soutenu un développement économique sain.

"Depuis le début de l'année, l'économie chinoise a maintenu une tendance à la hausse... et devrait continuer à s'améliorer régulièrement au cours du deuxième trimestre", a ajouté M. Li.

L'indice PMI officiel sera publié dimanche. L'enquête Caixin sur les usines du secteur privé sera publiée le 1er juillet et les analystes s'attendent à ce qu'elle passe de 51,7 à 51,2.