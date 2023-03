Les usines chinoises renouent avec la croissance grâce à la suppression des restrictions du COVID - Caixin PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière Caixin/S&P Global a augmenté à 51,6 en février, contre 49,2 le mois précédent, et a dépassé les attentes d'un sondage Reuters de 50,2.

Cette lecture marque la première expansion mensuelle depuis juillet et la lecture la plus élevée depuis juin. La marque d'indice de 50 points sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

La force de l'indice PMI Caixin s'aligne sur une enquête officielle également publiée mercredi, qui a montré que l'activité des usines chinoises s'est accélérée.

La suppression des mesures strictes de confinement du COVID a contribué à restaurer les opérations commerciales et la demande des clients, envoyant la croissance de la production des usines à son plus haut niveau depuis juin, alors que les travailleurs se remettent des infections.

Les nouvelles commandes ont augmenté pour la première fois depuis juillet et ont progressé au rythme le plus rapide depuis mai 2021.

Les entreprises interrogées ont également noté une amélioration de la demande étrangère pour les produits manufacturés chinois, les nouvelles commandes à l'exportation augmentant pour la première fois depuis juillet, apportant un certain réconfort aux exportateurs dans un contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale.

Les fabricants ont augmenté les prix des articles exportés en raison de la hausse des coûts des intrants et de l'amélioration de la demande.

L'enquête de Caixin se concentre sur les petites entreprises et les régions côtières et comprend un certain nombre d'exportateurs.

Bien que les effectifs du secteur aient augmenté pour la première fois depuis près d'un an, il y a eu des signes de pression accrue sur la capacité de fonctionnement, l'arriéré de travail ayant augmenté pour le deuxième mois consécutif.

La confiance des entreprises a toutefois continué à se renforcer, l'optimisme global étant le plus élevé depuis mars 2021.

"En bref pour février, l'économie a connu un rythme de reprise plus rapide après un pic de la récente vague d'infections COVID, car l'offre et la demande se sont développées, la demande étrangère a bondi, l'emploi a commencé à rebondir et la logistique s'est rétablie à un rythme plus rapide", a déclaré Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group, dans une note.

"Mais l'impact de la pandémie reste d'une grande portée. Actuellement, les bases de la reprise économique ne sont pas encore solides, et il faudra du temps pour rétablir complètement la production et l'ordre social à la normale."

La réunion parlementaire annuelle qui débute le 5 mars devrait annoncer l'objectif de croissance économique de la Chine pour 2023, une nouvelle équipe économique et une stratégie politique.

Les analystes de Nomura s'attendent à ce que Pékin maintienne sa position favorable à la croissance pour assurer un rebond, mais ils ne s'attendent pas à ce qu'un grand programme de relance soit annoncé, car le nouveau gouvernement pourrait adopter une position plus conservatrice au cours de sa première année.