Les usines chinoises reprennent du poil de la bête, mais la faiblesse de la consommation laisse présager une reprise économique molle

Les données indiquent toutefois une reprise partielle de la deuxième plus grande économie du monde après que les entreprises et les consommateurs aient été durement touchés par des fermetures totales ou partielles dans des dizaines de villes en mars et avril, y compris une fermeture prolongée dans le centre commercial de Shanghai.

La production industrielle a augmenté de 0,7 % en mai par rapport à l'année précédente, après avoir chuté de 2,9 % en avril, selon les données du Bureau national des statistiques (NBS) publiées mercredi. Ce chiffre est à comparer avec la baisse de 0,7 % attendue par les analystes dans un sondage Reuters.

Les acheteurs étant confinés chez eux à Shanghai et dans d'autres villes, les ventes au détail ont tout de même baissé de 6,7 %, mais cette baisse est meilleure que celle prévue par le sondage et constitue une amélioration par rapport à la chute de 11,1 % enregistrée en avril.

Selon l'Association chinoise des voitures particulières, le pays a vendu 1,37 million de voitures particulières le mois dernier, soit une baisse de 17,3 % par rapport à l'année précédente, ce qui réduit la baisse de 35,7 % enregistrée en avril.

Les investissements en actifs fixes, un indicateur clé suivi par les décideurs politiques qui cherchent à soutenir l'économie, ont augmenté de 6,2 % au cours des cinq premiers mois, contre une hausse attendue de 6,0 % et un gain de 6,8 % au cours des quatre premiers mois.

Le gouvernement a accéléré les dépenses d'infrastructure pour stimuler l'investissement. Le cabinet chinois a également annoncé un ensemble de 33 mesures couvrant les politiques fiscales, financières, d'investissement et industrielles pour relancer son économie ravagée par une pandémie.

Le taux de chômage national basé sur des enquêtes a baissé à 5,9 % en mai, contre 6,1 % en avril, ce qui est supérieur à l'objectif du gouvernement pour 2022, à savoir moins de 5,5 %. Cependant, le taux de chômage basé sur une enquête dans 31 grandes villes a bondi à 6,9 %, le plus élevé jamais enregistré.

Certains économistes s'attendent à ce que l'emploi se détériore avant de s'améliorer, avec un nombre record de diplômés entrant sur le marché du travail en été.

La Chine a fixé un objectif de croissance économique annuelle d'environ 5,5 % cette année, mais de nombreux économistes estiment que cet objectif est de plus en plus hors de portée.

Les banques chinoises ont accordé 1,89 trillion de yuans (280,62 milliards de dollars) de nouveaux prêts en mai, triplant presque le total d'avril et dépassant les attentes. Mais 38% des nouveaux prêts mensuels étaient sous forme de financement de factures à court terme, ce qui suggère que la demande réelle de crédit reste encore faible.

La banque centrale a maintenu mercredi le taux directeur à moyen terme inchangé pour un cinquième mois consécutif, ce qui correspond aux attentes du marché.

DE NOUVELLES CRAINTES DE LOCKDOWNS SE PROFILENT

Bien que le plus grand fabricant mondial ait enregistré une croissance des exportations meilleure que prévu en mai, en partie grâce à la livraison de commandes d'exportation reportées dans le passé, la demande extérieure modérée due à la guerre en Ukraine et la reprise robuste de la production des nations d'Asie du Sud-Est menacent les perspectives commerciales du pays.

Alors qu'il ne reste que la moitié du mois pour le deuxième trimestre, la Chine pourrait avoir du mal à atteindre une croissance économique positive au deuxième trimestre, comme l'a demandé le Premier ministre Li Keqiang en mai, car les craintes de nouveaux blocages sont grandes dans le cadre de la politique chinoise du zéro COVID.

Une semaine après la réouverture de Shanghai, le gouvernement local a ordonné à 15 des 16 districts de la ville d'entreprendre des tests de masse afin de contenir un bond des cas liés à un salon de coiffure.

La capitale, Pékin, est aux prises avec une épidémie "explosive" et "féroce" de COVID-19 liée à un bar, les autorités ayant immédiatement fermé tous les lieux de divertissement dans le quartier le plus peuplé de la ville, Chaoyang, la semaine dernière.

Tout risque potentiel de verrouillage et de perturbation de la chaîne d'approvisionnement lors de futures épidémies de COVID pourrait entraver le rebond de l'économie, Pékin n'ayant montré aucun signe d'assouplissement de sa politique de zéro COVID, selon les analystes.

(1 $ = 6,7350 yuan renminbi chinois)