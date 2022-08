Les usines de charbon américaines retardent leur fermeture, un obstacle à la transition vers une énergie propre

La centrale au charbon Edgewater d'Alliant Energy Corp à Sheboygan est l'une des six centrales au moins à travers le pays qui ont annoncé cet été des retards ou des retards potentiels de leurs fermetures prévues, en invoquant des inquiétudes concernant les pénuries d'énergie.

Un des principaux coupables : le déploiement de l'énergie renouvelable, qui était censé remplacer ces centrales au charbon, a pris un coup ces derniers mois en raison des hoquets de la chaîne d'approvisionnement liés au COVID-19. Les services publics affirment que les tarifs d'importation sur les panneaux solaires imposés par le département du commerce américain ont du mal à répondre à la forte demande d'électricité.

Outre le retard de la fermeture de sa centrale Edgewater de 400 mégawatts (MW) à Sheboygan, le Columbia Energy Center de 1,1 gigawatt d'Alliant à Portage fermera d'ici juin 2026, soit un retard d'environ 18 mois.

WEC Energy Group Inc a reporté de 18 mois la fermeture des unités restantes de sa centrale Oak Creek de 1 135 MW, près de Milwaukee, jusqu'en mai 2024 et fin 2025.

La société NiSource Inc. de l'Indiana a imputé à des retards de projets solaires allant jusqu'à 18 mois le report de deux ans de la fermeture de la centrale au charbon Schahfer de 877 MW, jusqu'en 2025.

Au Nebraska, le conseil d'administration de l'Omaha Public Power District votera le 18 août sur le maintien ou non de la centrale North Omaha de 645 MW jusqu'en 2026, un retard pouvant aller jusqu'à trois ans, en raison de retards dans le choix des sites et d'arriérés dans les études sur le passage au gaz naturel et à l'énergie solaire.

Et au Nouveau-Mexique, PNM Resources Inc a retardé de trois mois, jusqu'en septembre, la fermeture d'une unité de la centrale de San Juan, alors que la sécheresse menaçait les réserves d'hydroélectricité et que la chaleur stimulait la demande d'électricité.

Lorsqu'il est brûlé, le charbon émet plus de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, que tout autre combustible fossile. Il libère également de l'oxyde d'azote et du dioxyde de soufre, précurseurs de la brume et du smog qui nuisent aux poumons et au cœur des humains.

Toutes les entreprises ont déclaré qu'en dépit des retards, et des retards potentiels, elles atteindront leurs objectifs volontaires à long terme en matière d'émissions de carbone et que les épurateurs et autres dispositifs de pollution ont éliminé la plupart des principaux polluants de leurs émissions.

Holly Bender, directrice principale des campagnes énergétiques du groupe environnemental Sierra Club, a déclaré que les retards ne présagent pas d'une résurgence de l'utilisation du charbon. Près de 360 usines de charbon américaines ont fermé ou prévoient de fermer ces dernières années, contre environ 170 usines qui restent actives, selon l'organisation.

Selon M. Bender, les retards sont plutôt un "signe d'avertissement de l'incapacité à planifier le type de croissance de l'énergie propre qui est nécessaire."

Les objectifs du président Joe Biden de réduire les émissions de carbone des États-Unis de 50 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 et de décarboniser le secteur de l'électricité d'ici 2035 dépendront probablement d'encore plus de fermetures de centrales au charbon.

Le plan d'émissions de Joe Biden bénéficiera d'un coup de pouce si la Chambre des représentants, comme prévu, suit le Sénat pour adopter la loi sur la réduction de l'inflation https://www.reuters.com/world/us/democrats-score-big-wins-climate-drugs-with-430-billion-us-senate-bill-2022-08-08/, qui, selon les analystes, réduira les émissions d'environ 40 % d'ici 2030 en donnant une certitude au marché sur des centaines de milliards de dollars de crédits d'impôt et d'incitations en faveur des énergies propres.

L'industrie charbonnière américaine a été frappée par la montée en puissance du gaz naturel bon marché, la baisse des prix des énergies renouvelables et les réglementations sévissant contre la pollution qui cause directement des problèmes de santé et celles qui menacent le dioxyde de carbone. Le charbon a généré environ 20 % de l'électricité américaine l'année dernière, contre environ 50 % en 2006.

Mais il ne sera pas facile de réduire davantage les émissions.

"Il est impératif que nous renforcions la responsabilité des services publics, des régulateurs et des planificateurs pour assurer ... la transformation de notre secteur électrique en dehors du charbon", a déclaré M. Bender.

NE PAS AIDER LE PROBLÈME

Il est difficile d'estimer les effets des émissions des centrales au charbon sur la santé des habitants des zones exactes, car leurs hautes cheminées dispersent la pollution dans le vent. La pollution provenant des véhicules et de l'industrie nuit également à la qualité de l'air.

Pourtant, comme de nombreuses zones industrielles américaines densément peuplées, certaines parties du comté de Sheboygan ne sont plus conformes aux normes américaines révisées en matière d'ozone depuis 2018, tandis que tout le comté de Milwaukee ne l'est plus depuis cette date, selon l'Agence fédérale de protection de l'environnement.

Et les centrales au charbon, même si elles se trouvent dans des zones conformes aux normes fédérales, peuvent contribuer aux problèmes de santé, a déclaré Tracey Hollaway, une scientifique spécialisée dans la qualité de l'air à l'Université du Wisconsin, à Madison.

"Cela affecte toujours l'air des personnes situées loin sous le vent", a-t-elle déclaré à propos des retards. "Garder ces installations ouvertes n'aide pas le problème".

La question de savoir si les retards sont un signe avant-coureur de plus à venir reste ouverte. Mais les acteurs du marché du charbon y voient des opportunités au moins temporaires.

Joe Craft, le directeur général d'Alliance Resource Partners, le troisième plus grand producteur de charbon américain, a déclaré aux analystes ce mois-ci que le fait que les usines restent ouvertes est "de bon augure pour nous".

La vigueur des marchés du charbon américain et européen devrait entraîner une croissance annuelle de la marge d'Alliance d'ici à 2024, a déclaré M. Craft.

Ted O'Brien, associé directeur et directeur commercial chez Oluma Resources, un distributeur de combustible basé à Pittsburgh, a déclaré que personne ne croit que les usines de charbon resteront ouvertes à perpétuité, mais les retards pourraient au moins prolonger la vie des mines.

"Peut-être que cela donne au charbon la possibilité de rester dans le panorama énergétique américain", a déclaré M. O'Brien.