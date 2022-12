Les usines du Mexique renouent avec la croissance grâce à l'amélioration des ventes et à la création d'emplois

L'indice désaisonnalisé des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière de S&P Global Mexico était de 50,6 en novembre, en hausse par rapport à 50,3 en octobre, et au-dessus du seuil clé de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Les usines mexicaines se sont contractées pendant plus de 2 ans et demi à partir de mars 2020 en raison des retombées économiques de la pandémie de COVID-19. L'indice a atteint un niveau record de 35,0 en avril 2020, au plus fort des fermetures liées à la pandémie dans le pays.

"Les derniers résultats ont mis en évidence des signes hésitants de reprise de la demande de biens mexicains, les entreprises ayant pour la plupart absorbé des charges de coûts supplémentaires et s'étant abstenues d'augmenter les frais de vente lorsque cela était possible pour tenter de stimuler les ventes", a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée de l'économie chez S&P Global Market Intelligence.

Le chiffre supérieur à 50,0 enregistré en novembre résulte principalement d'une amélioration de la tendance des ventes et d'une plus forte création d'emplois, indique l'enquête, ajoutant que si les pressions inflationnistes se sont légèrement atténuées, les coûts des intrants ont encore augmenté à un rythme élevé.

Les prix à la consommation annuels du Mexique ont ralenti plus que prévu au cours de la première moitié du mois de novembre, atteignant 8,14 % sur la période, contre 8,53 % un mois plus tôt. Pourtant, l'indice d'inflation de base - qui reste une préoccupation majeure au Mexique, aux prises avec des coûts élevés - a dépassé les prévisions du marché.

"Les pressions inflationnistes se sont atténuées en novembre, mais les panélistes ont continué à signaler des augmentations pour un large éventail de matières premières. Alors que le taux d'inflation du coût des intrants est resté historiquement élevé, les prix de vente ont augmenté au rythme le plus lent depuis un an", a ajouté M. De Lima.

L'enquête a montré que les entreprises étaient légèrement plus optimistes quant à l'avenir, mais elles ont fait preuve de prudence en ce qui concerne l'achat d'intrants, la production, les stocks et les effectifs.

"La demande extérieure est restée une source essentielle de faiblesse, comme en témoigne une nouvelle baisse des exportations, que les entreprises ont attribuée aux conditions économiques difficiles dans le monde et à la baisse des nouvelles commandes en provenance des États-Unis", a déclaré M. De Lima.