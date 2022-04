Les usines mexicaines se contractent pour le 25e mois consécutif, l'inflation augmente

L'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière S&P Global Mexico, corrigé des variations saisonnières, est passé de 48,0 en février à 49,2 en mars, en dessous du seuil de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Le mouvement à la hausse de l'indice PMI reflète des réductions plus lentes des nouvelles commandes, des stocks d'achats et de l'emploi, ainsi qu'une détérioration plus marquée de la performance des fournisseurs, selon l'enquête.

L'indice est resté sous la barre des 50 depuis mars 2020, et a chuté à 35,0 en avril 2020 pendant la phase initiale de verrouillage de la pandémie de coronavirus, dans ce qui était de loin la lecture la plus basse dans les 11 ans d'histoire de l'enquête.

"Avec l'industrie manufacturière mexicaine coincée dans la contraction et les pressions inflationnistes croissantes, les derniers résultats sonnent l'alarme pour les décideurs politiques", a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée de l'économie chez S&P Global.

Les entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête ont signalé une baisse des volumes de production et les coûts des intrants ont fortement augmenté.

"Les données PMI ont montré la deuxième plus forte augmentation des coûts des intrants en 11 ans d'enquête, que les entreprises ont souvent liée à la pénurie de matières premières, à la pandémie et à la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré De Lima.

Les personnes interrogées sont restées optimistes quant à la production future, même si la confiance générale a été atténuée par les inquiétudes liées à l'inflation, la pénurie de matières premières et la guerre.

La combinaison des hausses continues des taux d'intérêt et des fortes pressions sur les prix est susceptible de freiner les investissements des entreprises et la consommation, ce qui rendra plus difficile la reprise de l'économie, a déclaré M. De Lima.