Les vacances chinoises à venir et les stocks élevés de charbon freinent le commerce australien.

Le dégel des relations diplomatiques entre l'Australie et son plus grand partenaire commercial a conduit la Chine à autoriser trois compagnies d'électricité et le plus grand sidérurgiste du pays à reprendre les achats de charbon australien pour la première fois depuis 2020.

La reprise du commerce du charbon entre l'Australie et son principal partenaire commercial, la Chine, après un arrêt de trois ans, est considérée comme un test pour le retour des expéditions d'autres marchandises australiennes, telles que le vin et l'orge, qui représentaient des milliards de dollars d'échanges entre les deux nations.

La semaine dernière, l'une des compagnies d'électricité, China Energy Investment Corp, a passé une commande pour acheter du charbon thermique australien pour la fin janvier. Cependant, l'abondance des stocks et la faiblesse de la demande en Chine ont calmé l'appétit pour de nouvelles cargaisons, les autres compagnies n'ayant pas encore réservé de cargaisons, ont déclaré trois sources industrielles à Reuters.

Un cadre minier australien a déclaré que sa société avait reçu des demandes de renseignements de la part d'acheteurs de charbon chinois pour des cargaisons de charbon métallurgique et thermique fin novembre - à peu près au moment où les dirigeants de la Chine et de l'Australie se sont rencontrés lors de la conférence du G20 - sur la disponibilité des cargaisons pour le premier semestre 2023, qu'il a qualifiée de "coup de pneu".

Cependant, il n'y a pas eu de demandes de renseignements cette semaine, a-t-il déclaré.

"L'assouplissement de la restriction des importations de charbon australien coïncide avec l'approche du Nouvel An lunaire... à court terme, l'achat de charbon par les services publics chinois reste tiède... et l'impact du retour du charbon australien doit encore être observé", a déclaré dans une note Zhang Huan, analyste du cabinet de conseil en charbon Yimei, basé en Chine.

La consommation quotidienne moyenne de charbon dans les centrales électriques des huit régions côtières chinoises, un indicateur clé de la demande de charbon, était de 2,03 millions de tonnes la semaine dernière, soit une baisse de 12 % par rapport à la même période l'année dernière, selon les données compilées par l'Association chinoise de transport et de distribution du charbon (CCTD).

Le stockage de charbon dans les centrales électriques était de 30,5 millions de tonnes, soit environ 9 % de moins que l'année dernière, avant la semaine de célébration du Nouvel An lunaire qui commence le 21 janvier.

Ce chiffre est trop élevé "pour susciter un grand intérêt d'achat du charbon australien", a déclaré un responsable d'une compagnie d'électricité soutenue par l'État.

Les analystes de la société de conseil en charbon Ocoal.com, basée en Chine, ont déclaré dans une note lundi que la consommation d'énergie industrielle est confrontée à un double problème : le gonflement des infections COVID et la période des fêtes, ce qui entraîne un lent déstockage dans les services publics.