Les vaccinés et les personnes guéries autant touchées par Omicron

Berne (awp/ats) - Omicron est un variant plus contagieux que Delta et se propage très rapidement. Les personnes vaccinées et guéries ne sont pas à l'abri d'une infection ou d'une réinfection, avertit mardi Christoph Berger, président de la commission fédérale pour les vaccinations.

Selon les premières études en provenance de Grande-Bretagne et du Danemark, le nombre de cas du variant Omicron double tous les deux à quatre jours. Tous les profils sont concernés, y compris vaccinés et guéris.

Il y a pour l'instant peu de données sur Omicron. On ne sait par exemple pas s'il peut conduire à davantage de décès et d'hospitalisations que le variant Delta, poursuit le président de la commission pour les vaccinations devant les médias. Ou s'il touche davantage certaines catégories d'âges.

La dose de rappel, recommandée officiellement mardi par la Confédération, contribue cependant à remonter le taux d'anticorps et l'efficacité du vaccin, à 75% ou 80%, selon Christoph Berger.

Les plus de 65 ans et les personnes à risque doivent être prioritaires pour éviter des complications et des hospitalisations. Pour les 16-65 ans, il s'agit d'éviter la circulation trop rapide du virus et des symptômes importants.

ats/al