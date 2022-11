Les vaccins COVID mis à jour proposent une meilleure protection que l'original - étude américaine

L'étude portant sur plus de 360 000 personnes, publiée dans Morbidity and Mortality Weekly Report, propose la première preuve que les nouveaux vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna offrent une meilleure protection que les vaccins originaux.

Depuis leur introduction en septembre, les rappels de vaccins, qui contiennent à la fois la souche originale et la souche Omicron BA.4/5 du coronavirus, ont apporté un plus grand bénéfice aux jeunes adultes âgés de 18 à 49 ans qu'à ceux du groupe plus âgé.

Lorsqu'ils étaient administrés à huit mois ou plus d'intervalle, l'efficacité vaccinale relative des nouveaux rappels par rapport aux injections du vaccin original était de 56 % chez les personnes âgées de 18 à 49 ans, de 48 % chez celles de 50 à 64 ans et de 43 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus, selon l'étude.

La variation de l'efficacité était plus faible, de l'ordre de 28 à 31 %, lorsque les rappels étaient administrés à 2-3 mois d'intervalle.

Les auteurs de l'étude ont toutefois averti que les participants ne se souvenaient peut-être pas de leur statut vaccinal, de leurs antécédents d'infection et des conditions médicales sous-jacentes, et que la faible acceptation des rappels bivalents pourrait avoir biaisé les résultats.

Jusqu'à présent, environ 35 millions de rappels actualisés ont été administrés aux États-Unis, ce qui représente environ 10 % de la population totale, selon les données gouvernementales.

Les auteurs ont averti que l'étude pourrait ne pas être généralisable aux futures variantes, car les variantes dominantes ne cessent de changer.

Au cours des deux derniers mois seulement, les sous-variants BQ.1 et BQ.1.1 sont devenus les souches dominantes de coronavirus aux États-Unis, prenant le relais du sous-variant BA.5 d'Omicron, sur la base duquel les vaccins ont été mis à jour.