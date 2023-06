Les vaccins contre le cancer pourraient débloquer un "nouveau paradigme de traitement" grâce aux données de Merck/Moderna

L'ajout d'un vaccin expérimental à base d'ARNm de Moderna Inc et de Merck & Co a réduit le risque de propagation du cancer de la peau le plus mortel de 65 % par rapport à un traitement par immunothérapie seule dans le cadre d'un essai de mi-parcours, ont rapporté les entreprises lundi.

Ces résultats, présentés lors de la réunion de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago, font suite à des données prometteuses antérieures de l'essai montrant que le vaccin ARNm personnalisé administré en association avec le Keytruda de Merck a réduit le risque de décès ou de récidive du mélanome de 44 % par rapport au Keytruda seul. Ces résultats s'ajoutent à un nombre croissant de preuves suggérant que la technologie de l'ARNm, qui s'est imposée lors de la pandémie de COVID-19, peut être utilisée pour assembler des vaccins personnalisés qui entraînent le système immunitaire à attaquer le type spécifique de cellules cancéreuses présentes dans les tumeurs d'un patient. Depuis des décennies, les scientifiques poursuivent le rêve de vaccins pour traiter le cancer, avec peu de succès. Selon les experts, les vaccins ARNm, qui peuvent être produits en huit semaines seulement, associés à des médicaments qui stimulent le système immunitaire, pourraient déboucher sur une nouvelle génération de thérapies anticancéreuses. L'espoir est celui d'un "paradigme de traitement du cancer complètement nouveau qui sera mieux toléré et unique pour les tumeurs individuelles des patients", a déclaré le Dr Jane Healy, qui supervise le développement des traitements précoces du cancer chez Merck. La collaboration Merck/Moderna est l'une des nombreuses combinaisons de médicaments puissants qui libèrent le système immunitaire pour cibler les cancers avec la technologie des vaccins ARNm. BioNTech SE, partenaire de Pfizer pour le vaccin COVID, et Gritstone Bio Inc. adoptent des approches similaires en utilisant la technologie de l'ARNm. Les vaccins ciblent tous des néoantigènes, de nouvelles mutations qui ne sont présentes que dans les tumeurs. Le fait de viser ces protéines uniques permet au système immunitaire de tuer les cellules cancéreuses tout en laissant les tissus sains indemnes. L'astuce consiste à déterminer laquelle des nombreuses mutations est à l'origine du cancer. Pour ce faire, les tumeurs sont enlevées et leur composition génétique est cartographiée à l'aide d'un séquençage de l'ADN de nouvelle génération. Les entreprises utilisent l'intelligence artificielle pour prédire quelles mutations seront les cibles les plus efficaces. Celles-ci sont utilisées pour construire un vaccin individualisé ciblant uniquement les mutations présentes dans la tumeur du patient. Au cours de ce processus, les patients reçoivent généralement une immunothérapie telle que Keytruda ou Tecentriq de Roche, qui bloque un mécanisme que le cancer utilise pour se cacher du système immunitaire. UN POINT DE DÉPART Bien avant COVID, des entreprises avaient envisagé la technologie de l'ARN messager (ARNm), qui transmet aux cellules les instructions nécessaires à la fabrication de protéines spécifiques, comme moyen d'administrer un vaccin anticancéreux. Merck et Moderna collaborent depuis 2016. Les chercheurs du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) de New York ont commencé à travailler avec la société allemande BioNTech en 2017. En temps utile, il était déjà prouvé que l'immunothérapie pouvait fonctionner dans les tumeurs dites "chaudes", ou les cancers fortement mutés, comme le mélanome. Il y avait peu d'espoir que cela fonctionne dans les cancers "froids" avec peu de mutations, comme le cancer du pancréas, a déclaré le Dr Vinod Balachandran de MSK. Avec un traitement standard, 90 % des patients atteints de cancer du pancréas meurent dans les cinq ans suivant le diagnostic. L'équipe de Balachandran a étudié les rares survivants à long terme et a découvert qu'un composant du système immunitaire, les cellules T, était capable de reconnaître les mutations dérivées du cancer, ce qui soulève la possibilité d'un vaccin ciblé. Dans un petit essai en cours testant un vaccin BioNTech fabriqué sur commande et le Tecentriq de Roche, la moitié des 16 patients atteints de cancer du pancréas ont développé une réponse immunitaire et aucun n'a montré de signes de rechute après 18 mois, selon des données publiées le mois dernier dans la revue Nature. Gritstone Bio adopte une approche différente en combinant deux types de vaccins personnalisés dans l'espoir de traiter les patients atteints d'un cancer du côlon métastatique, un autre cancer qui n'a guère répondu à l'immunothérapie. L'approche consiste d'abord à préparer le système immunitaire à l'aide d'une technologie plus ancienne, appelée vaccin adénovirus de chimpanzé, qui cible les tumeurs des patients. Ce vaccin est suivi d'un vaccin personnalisé à ARNm auto-amplifié, qui comprend une enzyme produisant des copies supplémentaires des antigènes, ce qui réduit la dose nécessaire. Gritstone attend les résultats d'un essai de phase avancée testant sa double thérapie vaccinale au cours du premier trimestre 2024. "Sur la base de tout ce que nous avons montré et publié, nous sommes très enthousiastes", a déclaré Andrew Allen, PDG de Gritstone. Merck et Moderna prévoient un essai de phase 3 de plus grande envergure pour le mélanome et testent également leur combinaison dans le cancer du poumon. "Nous considérons qu'il s'agit d'un point de départ", a déclaré M. Healy.