Les vainqueurs des élections britanniques de jeudi, qui devraient mettre fin à 14 années de pouvoir du parti conservateur, devront relever certains des plus grands défis auxquels un nouveau gouvernement a été confronté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L'économie peine à croître, les services de santé et autres sont mis à rude épreuve et les finances publiques n'ont guère de marge de manœuvre pour y remédier. Le gouvernement est également à la traîne par rapport à ses objectifs en matière d'immigration et de construction de logements.

Les sondages d'opinion donnent une large avance au parti travailliste de Keir Starmer sur les conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak. Les graphiques ci-dessous mettent en évidence certaines des principales tâches qui attendent le prochain gouvernement.

ÉCONOMIE

La Grande-Bretagne, comme beaucoup d'autres pays riches, n'a connu qu'une faible croissance économique pendant la majeure partie de la période qui a suivi la crise financière mondiale de 2008-09.

Depuis 2010, date de l'arrivée au pouvoir des conservateurs, la croissance britannique est plus forte que celle de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie. Mais cette avance est marginale.

Si l'on tient compte de l'évolution de la population - qui a fortement augmenté en Grande-Bretagne en raison d'une forte immigration - la croissance depuis 2010 a été plus faible qu'en Allemagne et se situe loin derrière les États-Unis.

Le niveau de vie est en passe de subir sa première baisse au cours d'une législature depuis les années 1950.

M. Sunak affirme que l'économie est en train de prendre un tournant après la crise COVID et la flambée des prix de l'énergie. M. Starmer affirme que le parti travailliste offrirait la croissance soutenue la plus forte parmi les pays du groupe des sept.

Depuis la pandémie de grippe aviaire, l'économie britannique est la deuxième plus faible du G7.

PAUVRETÉ

La pauvreté a continué à diminuer, mais le rythme de l'amélioration s'est ralenti depuis 2010.

Selon l'Institute for Fiscal Studies, un groupe de réflexion, la pauvreté absolue, qui concerne les personnes dont les revenus sont inférieurs à 60 % de la médiane, a diminué cinq fois plus vite au cours des 13 années précédant l'exercice financier 2009/2010 que depuis lors.

D'autres indicateurs de difficultés se sont récemment aggravés, montrant plus clairement l'impact de l'inflation élevée sur les ménages les plus pauvres.

En 2019/20, 4 % des adultes en âge de travailler n'étaient pas en mesure de chauffer correctement leur logement. Trois ans plus tard, cette proportion est passée à 11 %, selon l'IFS.

IMMIGRATION

Les gouvernements conservateurs successifs n'ont pas atteint leurs objectifs de réduction du solde migratoire, même après que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne et supprimé la liberté de circulation pour les travailleurs de l'Union.

Aujourd'hui, les travailleurs des pays de l'UE sont plus nombreux à quitter la Grande-Bretagne qu'à y arriver, mais le nombre de personnes venant d'autres pays, en particulier de l'Inde et du Nigeria, a fortement augmenté.

Le solde migratoire est tombé à 685 000 en 2023, contre un record de 764 000 en 2022, mais il est presque quatre fois supérieur à son niveau de 2019, lorsque l'ancien dirigeant conservateur Boris Johnson avait promis, avant les élections de cette année-là, de le faire baisser.

INACTIVITÉ

L'une des raisons pour lesquelles l'immigration a tant augmenté est la pénurie de travailleurs.

Depuis la pandémie, les employeurs ont eu du mal à pourvoir les postes vacants, car le nombre de personnes considérées comme souffrant d'une maladie de longue durée a atteint un niveau record et le nombre d'étudiants a également augmenté.

La Grande-Bretagne est le seul pays du G7 où le taux d'inactivité - mesurant les personnes en âge de travailler qui ne sont ni employées ni à la recherche d'un emploi - est plus élevé qu'avant la pandémie de coronavirus.

Les conservateurs prévoient de durcir les règles relatives aux prestations sociales en cas de maladie de longue durée. Les travaillistes affirment qu'ils s'attaqueront au problème en investissant davantage dans les services de santé britanniques.

SANTÉ

Les services de santé sont en difficulté. Le nombre de personnes en attente d'un traitement non urgent, qui avait déjà augmenté entre 2010 et début 2020, a bondi après l'attaque du COVID pour atteindre près de 8 millions à la fin de 2023 rien qu'en Angleterre, soit un quasi-doublement par rapport à quatre ans plus tôt.

L'arriéré a légèrement diminué au cours des derniers mois, mais le National Health Service est loin d'avoir atteint son objectif de traiter la quasi-totalité des patients non urgents dans un délai de 18 semaines. Il n'a pas non plus atteint son objectif de traitement rapide des patients en situation d'urgence.

Depuis 2010, les dépenses de santé corrigées de l'inflation ont augmenté plus lentement que la moyenne des augmentations observées depuis les années 1950, alors que la population augmente et vieillit.

CONSTRUCTION DOMESTIQUE

Une autre promesse que les conservateurs ne tiendront pas est celle d'augmenter la construction de nouveaux logements, après s'être heurtés à l'opposition de leurs projets visant à faciliter la construction.

Au cours des 12 mois précédant la fin du mois de mars 2023, un peu plus de 234 000 nouveaux logements ont été construits en Angleterre et ce chiffre est resté inférieur à l'objectif de 300 000 fixé pour le milieu des années 2020.

Selon le groupe de réflexion Resolution Foundation, le logement en Grande-Bretagne offre le pire rapport qualité-prix de toutes les économies comparables.

PRODUCTIVITÉ ET INVESTISSEMENT

Les chances du prochain gouvernement de relever les défis les plus pressants de la Grande-Bretagne dépendront de sa capacité à accélérer la croissance économique, ce qui permettrait de mettre plus d'argent dans les poches des ménages et dans les caisses de l'État.

Pour ce faire, une amélioration de la faible productivité sera nécessaire. Londres et le sud-est de l'Angleterre sont les seules régions du Royaume-Uni où la production horaire est supérieure à la moyenne nationale, bien que la capitale ait vu son avance se réduire après la pandémie, ce qui reflète peut-être l'impact de l'augmentation du travail à domicile.

Davantage d'investissements du secteur privé sont nécessaires, mais les entreprises hésitent à investir depuis 2016, année du référendum sur le Brexit qui a déclenché des années d'instabilité politique.