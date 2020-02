Les valeurs à jeudi 13 février 2020 à Walll Street

0

AIGAIG a publié un bénéfice net de 922 millions de dollars au quatrième trimestre de son exercice 2019, soit 1,03 dollar par action, contre une perte de 622 millions de dollars, ou 0,7 dollar par action, à la même période l'année précédente. Le bénéfice par action ajusté est lui aussi de 1,03 dollar, battant ainsi le consensus FactSet à 1 dollars. Le revenu net d'investissement s'établit à 3,6 milliards de dollars, en hausse de 28,6%. Les collectes nettes des primes ont en revanche chuté de 9% sur l'activité Général Insurance à 5,83 milliards de dollars, dont -8% en Amérique du Nord.ALIBABAAlibaba Group a dévoilé des bénéfices trimestriels et un chiffre d'affaires plus solides que prévu. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le géant chinois du e-commerce a réalisé un bénéfice net de 52,3 milliards de yuans (7,5 milliards de dollars) contre 33,05 milliards de yuans un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,61 dollars alors que Les analystes tablaient en moyenne sur 2,27 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 38% à 161,5 milliards de yuans (23,19 milliards de dollars). Le marché talait sur 22,87 milliards de dollars.CISCOCisco a publié hier soir des résultats et perspectives conformes aux attentes. Au deuxième trimestre, clos fin décembre de l'exercice fiscal 2020, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 2% à 2,88 milliards de dollars, soit 68 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 77 cents, dépassant légèrement le consensus FactSet (76 cents). Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco s'est établi à 12 milliards, en recul de 4% sur un an. Le marché visait 11,97 milliards de dollars.KRAFT HEINZKraft Heinz a publié un bénéfice par action ajusté de 84 cents au quatrième trimestre 2019 contre 72 cents un an plus tôt. Il est supérieur au consensus de 68 cents de FactSet. Le chiffre d'affaires sur la même période a baissé de 5,1 % à 6,54 milliards de dollars, en dessous du consensus de 6,61 milliards. Les ventes 2019 sont en baisse à 24,977 milliards de dollars contre 26,268 milliards un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 25,04 milliards de dollars.TESLATesla souhaite émettre pour près de 2 milliards de dollars de nouvelles actions. Cette manne sera utilisée pour renforcer le bilan du constructeur de véhicules électriques et assurer les besoins généraux de l'entreprise. Elon Musk, le directeur général de la firme, participera à hauteur de 10 millions de dollars (maximum) et Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, à hauteur de 1 million de dollars (maximum). Tesla a demandé le rappel de 15 000 de ses Model X en Amérique du Nord. Les véhicules concernés sont ceux sortis d'usine avant la mi-octobre 2016. Le problème concernerait un possible défaut du système de direction assistéePEPSICOPepsiCo a publié un bénéfice par action ajusté de 1,45 dollar au quatrième trimestre 2019 en ligne avec le consensus FactSet de 1,44 dollar par action. Les revenus pour la même période sont en hausse de 4,3% en croissance organique à 20,64 milliards de dollars, battant le consensus de 20,25 milliards. Pour 2020, le fabriquant de boissons sans alcool et de snacks anticipe une croissance de son BPA ajusté de 7% ainsi qu'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4%.