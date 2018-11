Les valeurs à suivre Lundi 12 novembre 2018 à la Bourse de Paris

0

ARCHOSArchos annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires . L'opération se monte à 4,3 millions d'euros (dont 0,4 million d'euros libérés par compensation de créance), après exercice partiel de la clause d'extension. " Les fonds levés vont permettre d'accélérer notre développement sur les deux nouveaux piliers stratégiques que sont l'intelligence artificielle et la sécurité des blockchains ", a commenté Loic Poirier, le directeur général d'Archos.EURONEXTL'opérateur boursier publiera ses résultats du troisième trimestre.MEDIA 6A l'issue du quatrième trimestre de l'exercice 2017/2018 (1er octobre 2017 au 30 septembre 2018), Media6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 82,5 millions d'euros, en repli de 1,6%. Comme indiqué précédemment la forte activité enregistrée sur le quatrième trimestre (+25%) a permis de rattraper une grande partie du retard des trimestres précédents. La situation financière demeure très solide, avec une situation de liquidité nette de 15 millions (chiffre non audité).NEXANSNexans (-14,85% à 22,82 euros) a chuté lourdement vendredi, pénalisé par un nouvel avertissement sur résultat après celui lancé en juin dernier. Le rebond sera don à guetter lundi. Le fabricant de câbles prévoit désormais un Ebitda annuel de 325 millions d'euros, contre 350 millions auparavant et bien loin des 411 millions prévus initialement.