Les valeurs à suivre Lundi 26 novembre 2018 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COGELEC -6.02% 7.5 0.00% GUERBET -0.72% 55.2 -29.89% TRIGANO 4.52% 86.75 -43.65%

COGELECSRC (actionnaire majoritaire de Cogelec) a acquis les participations détenues par certains associés dans son capital. La société SRC a ainsi procédé comme prévu au rachat de 48.397 actions SRC détenues par Naxicap Rendement 2018, Banque Populaire Développement et Monsieur Patrick Fruneau. Ces actions ont ensuite été annulées par SRC, par voie de réduction de capital.GUERBETGuerbet a annoncé que l'injecteur multi-patients OptiVantage est désormais marqué CE. Cet injecteur est conçu pour l'injection de produits de contraste utilisés dans les examens médicaux par rayons X (scanner). Cette nouvelle solution comprend l'injecteur OptiVantage qui a déjà fait ses preuves, une gamme complète de seringues et de consommables associés (set journalier manyFill et ligne patient secufill), de services et support (OptiProtect).TRIGANOLe spécialiste du camping-car publiera ses résultats annuels.