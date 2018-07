* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi s'être entendu avec le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, pour que les deux blocs travaillent à l'abaissement des barrières commerciales. Washington et Bruxelles se sont engagés à ne pas instaurer de tarifs douaniers supplémentaires pendant leurs négociations commerciales, y compris sur les exportations européennes automobiles.

* AIRBUS a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, grâce à la nette amélioration du programme de long-courriers A350, mais a souligné que son objectif annuel de livraisons de monocouloirs A320neo restait "un défi".

* TOTAL a relevé jeudi ses objectifs annuels en matière de production et d'économies après avoir vu ses résultats bondir au deuxième trimestre 2018, une nouvelle fois tirés par le rebond des prix du pétrole.

* ORANGE a enregistré une nouvelle amélioration de sa rentabilité au deuxième trimestre en dépit d'un ralentissement de la croissance de ses ventes en France face à une concurrence toujours plus féroce, profitant du succès de la fibre et de réductions de coûts plus rapides que prévu.

* ESSILOR, qui a annoncé jeudi des résultats semestriels légèrement inférieurs aux attentes, a confirmé ses objectifs annuels et indiqué que le processus de fusion avec le groupe italien Luxottica, le propriétaire de la marque Ray-Ban, se poursuivait normalement.

* CASINO a annoncé jeudi la vente de 15% du capital de sa foncière MERCIALYS dans le cadre de son plan de cessions et avoir reçu des offres indicatives en juillet sur d'autres actifs représentant environ la moitié de son plan de cession.

* ACCORHOTELS a fait état jeudi de résultats semestriels en légère hausse en données comparables, grâce à la bonne tenue de ses performances en France et en Asie, et a annoncé avoir renoncé à son projet de prise de participation dans Air France-KLM.

* SCHNEIDER ELECTRIC a revu à la hausse jeudi ses objectifs de croissance 2018, la vigueur de ses principaux marchés et métiers éclipsant les vents contraires de l'inflation, des changes et des tensions commerciales.

* NOKIA a confirmé jeudi ses prévisions pour 2018, disant tabler sur une amélioration des conditions de marché au second semestre. Le résultat opérationnel (Ebit) non-IFRS a atteint 334 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 373 millions attendus par le consensus.

* ROCHE a relevé jeudi ses prévisions financières annuelles, pour la deuxième fois cette année, après avoir publié des résultats et un chiffre d'affaires semestriels supérieurs aux attentes, à la faveur de la montée en puissance de ses nouveaux médicaments comme le traitement de la sclérose en plaques Ocrevus.

* NESTLE a dit jeudi anticiper une croissance organique d'environ 3% en 2018, après une solide performance en Asie et en Europe au deuxième trimestre qui pourrait contribuer à apaiser le fonds activiste Third Point.

* DAIMLER a annoncé jeudi un bénéfice en baisse de 30% au deuxième trimestre, liée aux prix des véhicules de sa division automobile Mercedes-Benz Cars, à des effets de change défavorables et aux tensions commerciales internationales.

* TECHNIPFMC a annoncé mercredi une baisse de ses résultats au deuxième trimestre mais une nette hausse de sa prise de commandes, supérieure au chiffre d'affaires, et il a relevé ses prévisions annuelles pour l'une de ses principales divisions, le segment Onshore/Offshore.

* VALEO a abaissé mercredi sa prévision de marge opérationnelle en 2018 et son objectif de ventes au second semestre à cause des incertitudes liées aux perturbations provoquées par le nouveau cycle d'homologation WLTP des véhicules et à la hausse du prix des matières premières.

* SUEZ a publié jeudi des résultats en hausse au titre du premier semestre 2018, tirés par ses activités dans l'eau pour les industriels, et a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels.

* INGENICO a abaissé mercredi son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2018, attendu désormais à au moins 545 millions d'euros contre une fourchette comprise entre 545 millions et 570 millions auparavant. Le groupe met en avant l'arrêt progressif des ventes vers l'Iran qui représentent des revenus de 16 millions d'euros. Au premier semestre, l'Ebitda du groupe est ressorti à 193 millions d'euros, en baisse de 20,9%.

* NEXITY a indiqué mercredi avoir relevé ses perspectives financières pour 2018 après avoir enregistré une hausse de ses résultats et de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le chiffre d'affaires et l'Ebitda sont désormais attendus en hausse de plus de 12% cette année.

* FNAC DARTY a vu son résultat opérationnel fortement progresser au premier semestre malgré un léger recul de ses ventes, grâce aux synergies tirées du rapprochement des deux enseignes et à la maîtrise de ses coûts.

* IPSEN a annoncé jeudi avoir relevé ses objectifs financiers pour l'exercice 2018 après avoir enregistré une hausse de 21,5% de son chiffre d'affaires au premier semestre.

* JCDECAUX a dit jeudi tabler sur une croissance organique de son chiffre d'affaires ajusté autour de 7% au troisième trimestre, après une progression de 4,9% au deuxième trimestre. Le résultat net part du groupe et la marge opérationelle ajustée s'inscrivent en baisse sur le premier semestre.

* KLEPIERRE a relevé jeudi sa prévision de cash-flow net courant par action, attendu à au moins 2,62 euros, contre une précédente prévision comprise entre 2,57 et 2,62 euros.

* NEXANS a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 1,6% en données organiques au premier semestre. Le nouveau directeur général Christopher Guérin a déclaré que la performance décevante de 2018 imposait des mesures correctives et de transformation qui seront présentées en octobre.

* BUREAU VERITAS a fait état jeudi d'une accélération de sa croissance organique au deuxième trimestre et a confirmé ses objectifs pour l'année, une amélioration étant attendue dans sa division Marine & Offshore, toujours affectée par le cycle baissier du transport maritime.

* EURAZEO a fait état mercredi d'un actif net réévalué (ANR) de 78,3 euros par action au 30 juin, en hausse de 5,3% par rapport à la fin 2017. Le résultat net part du groupe atteint 190 millions d'euros sur le premier semestre, contre 156 millions un an plus tôt.

* VALLOUREC compte bénéficier largement des nouveaux droits de douane et des quotas sur l'acier aux Etats-Unis, où il produit localement, après avoir vu ses résultats s'améliorer au premier semestre 2018 sous l'effet du rebond du marché pétrolier et gazier.

* ALTEN a dit mercredi qu'il devrait réaliser une croissance organique "satisfaisante" en 2018, dans la continuité du premier semestre au cours duquel le chiffre d'affaires a crû de 10% à périmètre et changes constants. Le communiqué : https://bit.ly/2LRwKIJ

* ELIS a publié mercredi une croissance organique de 2,7% pour le premier semestre, en ligne avec l'objectif annuel, et a annoncé avoir lancé le processus de vente de son activité Clinical Solutions, jugée non stratégique.

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi l'acquisition de la société Kings Laundry en Irlande.

* SCOR a fait état jeudi d'une contraction de 10% de son résultat net au premier semestre en raison de l'impact de la réforme fiscale américaine votée fin 2017.

* COFACE a dit confirmer son anticipation d'une "bonne année 2018" après avoir enregistré une hausse de 2,1% à périmètre et taux de changes constants de son chiffre d'affaires au premier semestre. L'objectif de 30 millions d'euros d'économies en 2018 sera "probablement légèrement" dépassé, a ajouté le groupe.

* EUROPCAR MOBILITY a dit mercredi avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre et a confirmé ses objectifs financiers pour 2018.

* KORIAN a confirmé mercredi ses objectifs de chiffre d'affaires et d'augmentation du nombre de lits en portefeuille pour 2018 mais a prévenu s'attendre à un repli "limité et transitoire" de sa marge opérationnelle cette année en raison des coûts associés à son plan de relance de croissance en France et à la montée en charge des sites restructurés.

* ADP a annoncé mercredi l'acquisition de la société Merchant Aviation pour renforcer son activité d'ingénierie aux Etats-Unis.

* SOLOCAL a annoncé mercredi une progression de 3% de ses ventes numériques au deuxième trimestre et confirmé son objectif annuel d'une stabilisation de son Ebitda récurrent.

* DEUTSCHE BÖRSE a enregistré au deuxième trimestre une hausse de 19% de son bénéfice net, l'activité de l'opérateur boursier allemand ayant été dopée par une volatilité accrue sur les marchés financiers.

* ABINBEV a fait mieux que prévu au deuxième trimestre, grâce au coup de pouce de la Coupe du monde aux ventes de bières de qualité en Europe occidentale, au Brésil, au Mexique et en Chine.

* ROYAL DUTCH SHELL a lancé jeudi un programme de rachat de titres de 25 milliards de dollars et annoncé un bénéfice inférieur au consensus au deuxième trimestre.

* SIKA a annoncé jeudi un bénéfice semestriel meilleur que prévu, ses premiers résultats depuis le règlement de son litige avec Saint-Gobain.

* MONCLER - Le spécialiste italien des vêtements d'extérieur haut de gamme a dit mercredi anticiper une croissance de ses résultats en 2018, après avoir publié un chiffre d'affaires et une rentabilité supérieurs aux attentes au premier semestre, soutenus une fois de plus par ses ventes en Asie.

* TELEFONICA, ORANGE et VODAFONE ont remporté des enchères pour des fréquences de téléphonie 5G en Espagne, a annoncé mercredi le ministère de l'Economie espagnol.

(Service Marchés)