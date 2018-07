* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 30 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * M6 a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement américain General American Capital Partners (GACP) pour la vente de 100% du club de football des Girondins de Bordeaux. * CNP ASSURANCES a annoncé vendredi la nomination d'Antoine Lissowski comme directeur général par intérim à compter du 1er septembre. Un cabinet de recrutement a été mandaté pour accompagner le choix d'un nouveau directeur général à la suite de la démission de Frédéric Lavenir, a-t-il ajouté. Le groupe publiera par ailleurs ses résultats du premier semestre avant l'ouverture. * AIR LIQUIDE publiera ses résultats du premier semestre avant l'ouverture. La publication des comptes de VIVENDI est prévue après la clôture. * ACCORHOTELS a annoncé vendredi le lancement d'un programme de rachats d'actions pour un montant maximum de 350 millions d'euros. * CREDIT AGRICOLE , ALTAREA - Altaréa a annoncé vendredi la cession à Crédit Agricole Assurances du contrôle du holding Alta Rungis, devenu Predi Rungis et détenant 33,34% de Semmaris, la société gestionnaire du marché de Rungis. * IMERYS a fait état vendredi d'une croissance organique de 5,3% de son chiffre d'affaires et de 4,7% de son résultat opérationnel courant au premier semestre, ainsi que d'une stabilité de sa marge. Le groupe prévoit une hausse du résultat courant net de l'ordre de 7% en 2018 sur une base pro forma, à environnement de marché et de devises constant. * CARMILA - La filiale immobilière de Carrefour a dit vendredi viser une croissance à deux chiffres de son résultat net récurrent pour 2018, après une hausse de 12,2% de cet indicateur au premier semestre. La foncière a aussi annoncé la nomination de Sébastien Vanhoove au poste de directeur général délégué, en remplacement d'Yves Cadelano. * MAUREL ET PROM a fait état vendredi d'une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 237 millions de dollars, grâce à la poursuite de la hausse des prix du brut sur la période. Exprimé en euros, le chiffre d'affaires a crû de 14%, pénalisé par la vigueur de la devise unique face au billet vert. * EUROFINS a annoncé vendredi l'acquisition de la société espagnole Ecosur, qui doit lui permettre de devenir le leader des services d'analyse dans le secteur alimentaire en Espagne. * BOLLORÉ . La demande d'indemnisation du groupe à la suite de la résiliation anticipée du contrat d'Autolib, les voitures électriques en libre-service en région parisienne, s'élèvera à environ 250 millions d'euros, a déclaré Marie Bolloré, directrice générale des applications de mobilité électrique de l'entreprise bretonne, dans un entretien au Journal du Dimanche. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

