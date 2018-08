* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 7 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS a annoncé lundi soir avoir enregistré 214 commandes nettes et livré 380 avions sur les sept premiers mois de l'année. * VICAT a publié lundi un excédent brut d'exploitation (Ebitda) semestriel de 197 millions d'euros, en hausse de 12,3% à périmètre et changes constants, et dit tabler sur une amélioration de ses performances sur l'ensemble de l'exercice. * VILMORIN a publié lundi soir un chiffre d'affaires annuel en hausse de 0,7% et confirmé que son taux de marge opérationnelle courante serait en repli par rapport à celui de l'exercice 2016-2017. * BONDUELLE a fait état lundi d'une croissance de 21,4% de son chiffre d'affaires annuel et confirmé son objectif d'une croissance de 20% de la rentabilité opérationnelle courante à taux de change constants sur l'exercice, tout en prévenant que la météo, les négociations commerciales USA-UE et l'évolution de la consommation limiteraient ses résultats en 2018-2019. * PANDORA a annoncé lundi soir avoir revu en baisse ses prévisions financières pour 2018. Le joaillier danois n'attend plus qu'une croissance de 4% à 7% de son chiffre d'affaires, contre 7% à 10% auparavant, et sa marge d'Ebitda devrait avoisiner 32%, soit trois points de moins que prévu jusqu'à présent. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

