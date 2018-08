* COMMERZBANK a annoncé mardi avoir renoué avec les bénéfices plus franchement que prévu au deuxième trimestre, la banque allemande toujours partiellement contrôlée par Berlin ajoutant que sa vaste restructuration était en bonne voie.

* UNICREDIT a fait état mardi d'un recul de son bénéfice net du deuxième trimestre, en raison à la fois d'une hausse des charges et des provisions.

* AIRBUS a annoncé lundi soir avoir enregistré 214 commandes nettes et livré 380 avions sur les sept premiers mois de l'année.

* DEUTSCHE POST a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel légèrement inférieur aux attentes, en raison des mauvaises performances de la division courrier et colis de l'opérateur postal allemand.

* VICAT a publié lundi un excédent brut d'exploitation (Ebitda) semestriel de 197 millions d'euros, en hausse de 12,3% à périmètre et changes constants, et dit tabler sur une amélioration de ses performances sur l'ensemble de l'exercice.

* VILMORIN a publié lundi soir un chiffre d'affaires annuel en hausse de 0,7% et confirmé que son taux de marge opérationnelle courante serait en repli par rapport à celui de l'exercice 2016-2017.

* BONDUELLE a fait état lundi d'une croissance de 21,4% de son chiffre d'affaires annuel et confirmé son objectif d'une croissance de 20% de la rentabilité opérationnelle courante à taux de change constants sur l'exercice, tout en prévenant que la météo, les négociations commerciales USA-UE et l'évolution de la consommation limiteraient ses résultats en 2018-2019.

* PANDORA a annoncé lundi soir avoir revu en baisse ses prévisions financières pour 2018. Le joaillier danois n'attend plus qu'une croissance de 4% à 7% de son chiffre d'affaires, contre 7% à 10% auparavant, et sa marge d'Ebitda devrait avoisiner 32%, soit trois points de moins que prévu jusqu'à présent.

